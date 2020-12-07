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Denizli’ye uyuşturucu madde sokmak isterken yakalandılar

DENİZLİ HABERLERİ  | 07.12.2020 17:35 | Son Güncelleme

İstanbul’dan Denizli’ye kiralık araçla yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştiren şahıslara operasyon düzenlendi.

Denizli’ye uyuşturucu madde sokmak isterken yakalandılar

İstanbul’dan Denizli’ye kiralık araçla yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştiren şahıslara operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yarım kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlara ara vermeden devam ediyor. İstanbul’dan Denizli’ye yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı olacağı bilgisine ulaşan Narkotik timleri, harekete geçerek şahısları takibe aldı. Kente kiralık araçla giriş yapan 2 şüpheliyi Narkotik ekipleri düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakaladı. Yapılan aramalarda ise 438 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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