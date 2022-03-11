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Denizli'yi Antalya ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında ulaşım kontrollü sağlanıyor

11.03.2022 01:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'yi Antalya ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında ulaşım kontrollü sağlanıyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'yi Antalya ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle yapılabiliyor.

Kentte akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.

Denizli-Antalya kara yolunun Cankurtaran mevkisinde kara yollarına ait kar küreme aracı ile kamyonun çarpışması sonucu Denizli yönüne doğru trafik akışı kapandı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından kazalı araçların kaldırılmasıyla trafik akışı tek şeritten sağlanmaya başlandı.

Öte yandan kenti Afyonkarahisar'a bağlayan kara yolunun Bozkurt ilçesi yakınlarında buzlanma nedeniyle 3 tır yola devrildi. Kazada yaralanan 3 sürücü sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu yolda ulaşım tek şeritten sağlandı.

Polis ekipleri, oluşturdukları noktalarda, kar lastiği ve zinciri olmayan araçlar ile ağır tonajlı araçları bekletiyor.

Karayolları, belediye ve orman ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde tuzlama ve kar küreme çalışmalarına devam ediyor.​​​​​​​

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