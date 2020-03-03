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Denzili’de ‘Şap Hastalığı Aşılama’ kampanyası başladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 03.03.2020 17:45 | Son Güncelleme

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, Türkiye’de zaman zaman görülen şap hastalığından hayvan ve hayvansal üretimi etkilemesi için ilkbahar ve sonbahar dönemlerin iki yapıldığı ve bu sayede hastalığa karşı tüm hayvanların aşılanmasının amaçlandığını belirtti.Erkaya, ülkemizde genelinde zaman zaman görülen şap hastalığı, hayvan ve hayvansal üretimi etkileyen, bunların ihracatını engelleyen ve dolayısı ile ciddi ekonomik kayıplara sebep olan bir hastalık olduğuna dikkat çekti.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, Türkiye’de zaman zaman görülen şap hastalığından hayvan ve hayvansal üretimi etkilemesi için ilkbahar ve sonbahar dönemlerin iki yapıldığı ve bu sayede hastalığa karşı tüm hayvanların aşılanmasının amaçlandığını belirtti.
Erkaya, ülkemizde genelinde zaman zaman görülen şap hastalığı, hayvan ve hayvansal üretimi etkileyen, bunların ihracatını engelleyen ve dolayısı ile ciddi ekonomik kayıplara sebep olan bir hastalık olduğuna dikkat çekti. Aşılamaya uygun tüm hayvanların aşılanmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Erkaya, “Denizli genelinde 10 Şubat ve 15 Mayıs 2020 tarihleri arasında şap hastalığı aşılama kampanyası başladı. Kampanya kapsamında Büyükbaş hayvanların tamamının aşılanması hedeflenmektedir. Aşısız annelerden doğan yavrulara 2 haftalıkken, aşılı annelerden doğan ve yaşamının ilk günlerinde kolostrum alan yavrulara ise 2 aylıktan itibaren ilk aşılama yapılır. İlk aşılamadan 21-30 gün sonra tekrar aşılama yapılır. İlk defa aşılanacak büyükbaş hayvanların aşılama kampanyası aşılandıktan 21-30 gün sonra tekrar aşılanması sağlanacaktır” dedi.

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