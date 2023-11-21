Depoya yapılan baskında uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Bir miktar uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 7 suç kaydı bulunan S.O. (47), 8 suç kaydı bulunan N.B. (46) ve uyuşturucu kullanan H.D. (49), M.S. (46) ve İ.B.’nin (45) üzerlerinde ve bir depoda arama yapıldı. Yapılan aramalarda 125 gram metamfetamin, 350 gram bonzai, 18 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 33 fişek, 4 ruhsatsız tüfek ve tüfeklere ait 250 fişek ve bıçak ele geçirildi. Şüphelilerden S.O. ve N.B. gözaltına alındı.

