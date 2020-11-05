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Deprem anında toplanılabilecek alanlar belirlendi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 05.11.2020 18:13 | Son Güncelleme

Deprem kuşağında yer alan Adıyaman’da olası bir depremin tedbirlerini erken almayı amaçlayan Adıyaman Belediyesi çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Elazığ, Malatya ve İzmir’de meydana gelen depremler sonrasında Adıyaman’da da tedbir almaya başlayan Adıyaman Belediyesi, vatandaşların toplanma bileceği alanlar oluşturuyor.Adıyaman Belediyesi yetkilileri, amaçlarının olası bir felaketten Adıyamanlıların en az zararla etkilenmesi olduğunu dile getirdi.

Deprem anında toplanılabilecek alanlar belirlendi

Deprem kuşağında yer alan Adıyaman’da olası bir depremin tedbirlerini erken almayı amaçlayan Adıyaman Belediyesi çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Elazığ, Malatya ve İzmir’de meydana gelen depremler sonrasında Adıyaman’da da tedbir almaya başlayan Adıyaman Belediyesi, vatandaşların toplanma bileceği alanlar oluşturuyor.
Adıyaman Belediyesi yetkilileri, amaçlarının olası bir felaketten Adıyamanlıların en az zararla etkilenmesi olduğunu dile getirdi. Mahalle mahalle belirlenen 117 toplanma alanıyla ilgili de bilgi veren yetkililer, “Deprem anında toplanılacak alanlar, afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önleme ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlama amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği güvenli alanlardır. Afet ve acil durum toplanma alanlarının yerleri, yedi kritere göre bulunduğu ilgili belediyeler tarafından belirleniyor. Her açık ya da boş alan toplanma alanı olmaya uygun nitelik taşımıyor. Toplanma alanları belirlenirken çeşitli kriterler bir arada değerlendiriliyor. Her bir kriterin önemi ağırlıklı olarak hesap ediliyor ve kriterleri karşılama durumuna göre o yerin toplanma alanı olup olamayacağı tespit ediliyor. Afet ve acil durum toplanma alanı tespit kriterlerini bölgedeki nüfus yoğunluğu, alanın ulaşılma ve tahliye edilme kolaylığı, alanın mümkün olduğunca engellilerin ve yaşlıların ulaşımına uygun olması, ikincil tehlikelerden uzaklığı, mümkün olduğunca engebesiz düz arazilerde yer alması, konut alanlarına yakın ancak yapısal olmayan unsurlardan etkilenmiyor olması, elektrik, su, tuvalet gibi temel ihtiyaçlar ve benzeri unsurların karşılanabileceği yapılara yakın olması oluşturuyor. Bu kriterleri ağırlıklı hesaplamaya uygun olarak karşılayan yerler toplanma alanı olarak tespit ediliyor. Adıyaman merkez mahalleleri genelinde söz konusu kriterlere uygun 117 adet deprem toplanma alanı belirlenmiştir. Belirlenen alanlar mahalle muhtarlarına yazı ve ekinde krokilerle yönlendirilecektir. Aynı zamanda belediyemiz internet sitesine giren vatandaşlarımız oturdukları mahalleyi seçtiğinde kendisine en yakın deprem toplanma alanını görebilecektir. Bunun için https://deprem.adiyaman.bel.tr/ adresine girmeleri yeterli olacaktır” diye konuştu.

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