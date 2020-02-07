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Deprem bilgilendirme broşürleri bastırıldı

MALATYA HABERLERİ  | 07.02.2020 12:02 | Son Güncelleme

Deprem bilgilendirmesi için broşürler bastırılıp dağıtılmaya başlandı.Malatya Valiliği tarafından depremzedeleri ve vatandaşları bilgilendirme amacıyla broşür bastırıldı.

Deprem bilgilendirme broşürleri bastırıldı

Deprem bilgilendirmesi için broşürler bastırılıp dağıtılmaya başlandı.
Malatya Valiliği tarafından depremzedeleri ve vatandaşları bilgilendirme amacıyla broşür bastırıldı. Broşürlerde, “Birlik İçinde El Ele” başlıklı broşürde; “Hasar tespit tanımları”, “Deprem sonrası sıkça sorulan sorular ve cevapları”, “Hasar tespit nedir?” konularında ki sorulara cevaplar bulunuyor ve aydınlatıcı bilgiler yer alıyor.
Söz konusu broşürlerin, Valilik önündeki AFAD İl Müdürlüğüne ait müracaat çadırlarından, kaymakamlıklardan ve muhtarlıklarından temin edilebileceği kaydedildi.

Deprem bilgilendirme broşürleri bastırıldı

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