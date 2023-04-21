Deprem bölgesi Malatya’da buruk Ramazan Bayramı sevinci

6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıktığı illerden biri olan Malatya’da Ramazan Bayramı sevinci buruk da olsa başladı. Sabah erken saatlerde kalkan binlerce kişi depremde yıkılmayan camiler ile çadır mescit ve açık alanlarda bayram namazını eda etti.

Malatya Şehir Mezarlığı’ndaki caminin de depremden hasar görmesi nedeniyle Malatyalılar açık alanda ayarlanan bölümde bayram namazını kıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da namaz için Şehir Mezarlığı’na gelen isimler arasında yer aldı.

Namazın ardından ise Malatya Garnizon Şehitliği ziyaret edildi. Şehit yakınları bayramın ilk gününde mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirerek çocuklarının kabri başında dua etti.

