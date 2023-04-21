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Deprem bölgesi Malatya’da buruk Ramazan Bayramı sevinci

21.04.2023 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asrın felaketinde yıkımın vurduğu Malatya’da depremzedeler Ramazan Bayramı’na girmenin buruk sevincini yaşıyor. Bayram namazında binlerce kişi saf tutarken, şehitlikte sabah erken saatlerinde dolmaya başladı.

6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıktığı illerden biri olan Malatya’da Ramazan Bayramı sevinci buruk da olsa başladı. Sabah erken saatlerde kalkan binlerce kişi depremde yıkılmayan camiler ile çadır mescit ve açık alanlarda bayram namazını eda etti.

Malatya Şehir Mezarlığı’ndaki caminin de depremden hasar görmesi nedeniyle Malatyalılar açık alanda ayarlanan bölümde bayram namazını kıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da namaz için Şehir Mezarlığı’na gelen isimler arasında yer aldı.
Namazın ardından ise Malatya Garnizon Şehitliği ziyaret edildi. Şehit yakınları bayramın ilk gününde mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirerek çocuklarının kabri başında dua etti.

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Malatya Namaz Vakitleri 21 Nisan Cuma

İmsak
04:08
Sabah
05:37
Öğle
12:31
İkindi
16:14
Akşam
19:15
Yatsı
20:38

Malatya Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Cuma

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