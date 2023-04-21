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Deprem bölgesi Malatya’da köy evleri yükseliyor

21.04.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Malatya’nın Akçadağ ilçesinde inşasına başlanan tek katlı köy evlerinin yapımı son sürat devam ediyor.

6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Malatya’nın Akçadağ ilçesinde geçtiğimiz günlerde yapımına başlanan 177 tek katlı köy evlerinin yapımı son sürat devam ediyor. Bir taftan da konteyner kentlerin oluşturulduğu ilçede 177 köy evinin 6 ay içerisinde tamamlanarak depremzedelere teslim edilmesi bekleniyor.

Köy evlerinin inşasına hızlı bir şekilde başladığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Bahri Mahalle Muhtarı Yusuf Duman,” 6 Şubat depremlerinde mahallemizde 65 ev yıkıldı, 430 evimizde ağır hasar oluştu 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Deprem sonrası depremzedeler için kalıcı konutlar tamamlanana kadar mağdur olmasınlar diye bir taraftan da konteyner kentler kuruldu. İnşallah Allah’ın izniyle 6 ay sonra evlerimize gireceğiz. Emeği geçenlerden, sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah bin kere razı olsun" diye konuştu

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