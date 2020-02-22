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Deprem bölgesinde 2 gün daha yağış beklentisi

MALATYA HABERLERİ  | 22.02.2020 15:08 | Son Güncelleme

Elazığ ve Malatya deprem bölgesinde iki gün daha yağmur yağışının beklendiği bildirildi.Meteoroloji Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Cumartesi gününün yağmur yağışı ile geçtiği deprem bölgesi Elazığ ve Malatya’da, Pazar günü de aralıklı olarak yağmur yağışı tahmin ediliyor.

Deprem bölgesinde 2 gün daha yağış beklentisi

Elazığ ve Malatya deprem bölgesinde iki gün daha yağmur yağışının beklendiği bildirildi.
Meteoroloji Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Cumartesi gününün yağmur yağışı ile geçtiği deprem bölgesi Elazığ ve Malatya’da, Pazar günü de aralıklı olarak yağmur yağışı tahmin ediliyor. Pazartesi günü sözü edilen iki ilde havanın parçalık bulutlu geçmesi beklenirken, Salı günü yine aralıklarla yağmur tahmin ediliyor.
Çarşamba ve Perşembe günleri havanın açık ve güneşli olacağı tahmin edilirken, hava sıcaklığının da mevsim normallerinde beklendiği, en düşük hava sıcaklığının sıfırın altına düşme ihtimalinin az olduğu vurgulandı.

Deprem bölgesinde 2 gün daha yağış beklentisi

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Oktay Eczanesi
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Rehber Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Zuhal Eczanesi
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