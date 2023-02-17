Deprem bölgesinde çalışmalara katılan Trakya Üniversitesi AFAD gönüllüleri yaşadıklarını anlattı

Depremin ardından yola çıkan 22 kişilik ekip, bölgedeki çalışmalarını tamamlayarak Edirne'ye döndü.

İskenderun ilçesinde enkazdan bir kişiyi sağ çıkaran ekip, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile bir araya geldi.

Ekip lideri TÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hüseyin Ali Yüzer, gazetecilere yaptığı açıklamada aynı gün meydana gelen iki depremin büyük yıkıma neden olduğunu anımsattı.

İskenderun'a vardıklarında afetzedelerin kendilerine ulaştığını belirten Yüzer, ses aldıkları bir apartmanda arama kurtarma çalışması yürüttüklerini ifade etti.

Arama kurtarma ekiplerinin bölgede gece gündüz demeden özveriyle çalıştığını dile getiren Yüzer, şunları kaydetti:

"İlk duvarı yıktığımızda sesin daha net alındığını görünce ekipteki arkadaşlar daha da cesaretlendi. Odanın içindeki eşyaları kırmak bizim için duvarı kırmaktan zor oldu. Yangın tehlikesi olduğu için her malzemeyi kullanamadık. Çekyatı kırıp ilerlediğimizde kişinin duvarın arkasında olduğunu gördük ve temas kurduk."

AFAD gönüllüsü TÜ personeli Tuncay Karaca ise deprem bölgesinde enkazda kalanları sağ çıkarmak için tüm ekiplerin seferber olduğunu dile getirdi.

Kurtarma çalışmalarını yaparken tüm tehlikelerin görmezden gelindiğini anlatan Karaca, "Bir sesin ardından koşmak çok farklı bir duygu. Ulaşıp çıkarabildiğimiz için çok mutluyuz. Çok duygulandık ve depremzedeyi çıkardıktan sonra birlikte ağladık. Serum takılana kadar biraz sohbet ettik." diye konuştu.

GÖNÜLLÜ EKİBİNE TEŞEKKÜR

Rektör Tabakoğlu, üniversiteden çok sayıda ekibin bölgede görev yaptığını ifade etti.

Bölgede görev yapan üniversite personeline teşekkür eden Tabakoğlu, "Depremin ilk günü eğitimlerini almış olan 22 AFAD gönüllümüz bir telefonla hemen yola çıktılar. Konularında uzman oldukları alanlara göre dağıldılar ve hemen çalışmalara başladılar. Enkaza girip can kurtardılar. Bu arkadaşlarımızı birer kahraman gibi görüyoruz ve onlarla gurur duyuyoruz." dedi.

Tabakoğlu, üniversitenin deprem bölgesindeki çalışmalarının süreceğini belirterek Elbistan'da aşevi, sağlık evi, açık market ve çocuk evi kurulduğunu dile getirdi.

