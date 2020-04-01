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Deprem bölgesinde dezenfeksiyonlu yıkama

MANİSA HABERLERİ  | 01.04.2020 18:54 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, geçtiğimiz aylarda art arda meydana gelen depremlerden etkilenen Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt, İlyaslar ve Gelenbe mahallelerindeki konteyner bölgesinde dezenfeksiyonlu hijyen çalışması gerçekleştirdi.Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, deprem bölgesi olan Kırkağaç’ta dezenfeksiyonlu hijyen çalışması gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, geçtiğimiz aylarda art arda meydana gelen depremlerden etkilenen Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt, İlyaslar ve Gelenbe mahallelerindeki konteyner bölgesinde dezenfeksiyonlu hijyen çalışması gerçekleştirdi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, deprem bölgesi olan Kırkağaç’ta dezenfeksiyonlu hijyen çalışması gerçekleştirdi. Beldeden mahalleye dönen ve geçtiğimiz aylarda art arda yaşanan depremlerden etkilenen ilçeye bağlı Karakurt, İlyaslar ve Gelenbe mahallelerinde konteynerlerin bulunduğu alanlarda dezenfekte çalışması yapan itfaiye ekipleri, çalışmayla Kırkağaçlı vatandaşların da takdirini topladı.

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