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Deprem bölgesinde kiraların fahiş miktarda arttığı iddiasına soruşturma

ELAZIĞ HABERLERİ  | 30.01.2020 12:20 | Son Güncelleme

Deprem bölgesinde kiraların fahiş miktarda arttığı iddiasına soruşturma

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca, depremin ardından kiraların fahiş miktarda arttığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, yaptığı açıklamada, 24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrasında evlerinde hasar olan vatandaşların kiralık ev arayışına girdiği ancak ev kiralarında fahiş miktarda artış olduğu yönünde
basına yansıyan haberler üzerine ilgililer hakkında 6502 Sayılı Yasa ve yasal mevzuat kapsamında
araştırma ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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