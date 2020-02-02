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Deprem bölgesinde pancar üreticilerine erken ödeme

MALATYA HABERLERİ  | 02.02.2020 13:22 | Son Güncelleme

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, depremin vurduğu Malatya’da, şeker pancarı üreticilerine ödemelerin 45 gün öne çekildiğini belirterek, yarından itibaren ödemelerin başlayacağını söyledi.6,8 şiddetindeki Elazığ depreminin ardından ağır hasarın oluştuğu Malatya’da, ilk andan itibaren sahada olan AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK üyesi Bülent Tüfenkci, depremzedelerin yaralarının biran önce sarılması adına yoğun çaba sarf ediyor.

Deprem bölgesinde pancar üreticilerine erken ödeme

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, depremin vurduğu Malatya’da, şeker pancarı üreticilerine ödemelerin 45 gün öne çekildiğini belirterek, yarından itibaren ödemelerin başlayacağını söyledi.
6,8 şiddetindeki Elazığ depreminin ardından ağır hasarın oluştuğu Malatya’da, ilk andan itibaren sahada olan AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK üyesi Bülent Tüfenkci, depremzedelerin yaralarının biran önce sarılması adına yoğun çaba sarf ediyor. Depremde hasar gören tüm yerleşim alanlarını gezerek afetzedelerin sorunlarını dinleyen Tüfenkci, yaptıkları girişim sonucu Malatya’da şeker pancarı üreticilerine de ödemelerin yarından itibaren ödeneceğini söyledi.
Milletvekili Tüfenkci, Malatya Şeker Fabrikasına kampanya dönemince ürünlerini veren üreticilerin normalde 45 gün sonra ödemelerini alacaklarını ifade ederek, “Yaptığımız girişimler sonucu yarından itibaren çiftçilerimize alacakları ödenmeye başlanacak” dedi.

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