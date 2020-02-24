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Deprem bölgesinde sıcaklık yükselecek

MALATYA HABERLERİ  | 24.02.2020 15:03 | Son Güncelleme

Elazığ ve Malatya deprem bölgesinde sıcaklığın yükseleceği ifade edilip, rüzgarların zaman zaman kuvvetlice eseceği tahmin edildiği bildirildi.Meteoroloji Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Deprem bölgesinde havanın bugün(Pazartesi) parçalı ve çok bulutlu, yarın(Salı) öğle saatlerine kadar hafif yağmurlu, Çarşamba ve Perşembe günleri parçalı ve az bulutlu olarak geçeceği tahmin edilmektedir" denildi.Sıcaklıkların mevsim normalleri ve üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği bildirilirken, "Rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerinden orta, zaman zaman kuvvetlice eseceği, tahmin edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Deprem bölgesinde sıcaklık yükselecek

Elazığ ve Malatya deprem bölgesinde sıcaklığın yükseleceği ifade edilip, rüzgarların zaman zaman kuvvetlice eseceği tahmin edildiği bildirildi.
Meteoroloji Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Deprem bölgesinde havanın bugün(Pazartesi) parçalı ve çok bulutlu, yarın(Salı) öğle saatlerine kadar hafif yağmurlu, Çarşamba ve Perşembe günleri parçalı ve az bulutlu olarak geçeceği tahmin edilmektedir" denildi.
Sıcaklıkların mevsim normalleri ve üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği bildirilirken, "Rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerinden orta, zaman zaman kuvvetlice eseceği, tahmin edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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