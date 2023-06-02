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Deprem bölgesinden ilk hac kafilesi uğurlandı

02.06.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Deprem bölgesinden ilk hac kafilesi uğurlandı

Kahramanmaraş’tan kutsal topraklara uğurlanan hacı adayları için Müftülük Meydanı’nda program düzenlendi. 340 hacı adayı için düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi. Hacı adaylarını uğurlama töreninde yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Kutsal topraklara gideceklerden Cuma Alıcıkurt, “Çok güzel bir duygu Allah’ım gitmeyenlere de nasip etsin” dedi.

Duygulu anlar yaşayan Bekir Sarı ise “Rabbim herkese nasip eylesin güzel bir hac yapmamızı nasip eylesin. Allah’ım hayırlı gidip dönmeyi nasip eylesin” dedi.

Hacı adayları programın ardından kendilerini bekleyen otobüslere binerek dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

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