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Deprem bölgesine 400 ısıtıcı yardımı

MALATYA HABERLERİ  | 03.02.2020 16:45 | Son Güncelleme

Elazığ depreminin yıkıcı gücünün en çok hissedildiği Malatya’da, deprem bölgesine hayırsever işadamları tarafından bağışlanan 400 ısıtıcı daha gönderildi.Sivrice’de yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye Türkiye’nin birçok yerinden yardımlar ulaşmaya devam ediyor.

Elazığ depreminin yıkıcı gücünün en çok hissedildiği Malatya’da, deprem bölgesine hayırsever işadamları tarafından bağışlanan 400 ısıtıcı daha gönderildi.
Sivrice’de yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye Türkiye’nin birçok yerinden yardımlar ulaşmaya devam ediyor. Gönüllüler tarafından gönderilen yardımlar Malatya’da AFAD’ın koordinasyonu ile ihtiyaçlara göre deprem bölgelerine götürülüyor. İzmir’den de hayırsever işadamları tarafından Malatya’ya yollanan 400 adet ısıtıcı Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Merkezinin koordinesinde AFAD deposuna teslim edildi. Dernek Genel Başkanı Ayetullah Geçen, “Yaptıkları yardımlardan dolayı işadamlarımıza teşekkür ediyoruz. Deprem sonrası Malatya ve Elazığ için tüm Türkiye tek yürek oldu. Allah herkesten razı olsun” dedi.

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Malatya Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Pazartesi

Aslı Eczanesi
Merkez
Nurettin Tay Eczanesi
Merkez
Özpolat Eczanesi
Merkez
Taşdemir Eczanesi
Merkez
Uğur Eczanesi
Merkez
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