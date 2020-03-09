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Deprem bölgesine yardımlar sürüyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 09.03.2020 15:52 | Son Güncelleme

Van’ın Başkala ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle çeşitli illerden yardım kampanyaları sürüyor.

Van’ın Başkala ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle çeşitli illerden yardım kampanyaları sürüyor. Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve Marmarereğlisi İlçe Müftülüğünün ortaklaşa düzenlediği kampanya ile Kalkol köyündeki öğrenciler ve vatandaşlar için yaklaşık 180 bot ve kaban paketlendi.
Van’ın Başkale ilçesi köylerinde büyük yıkım ve can kaybına sebep olan 5,9’luk depremin yaralarını sarmaya yönelik Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve Marmarereğlisi İlçe Müftülüğü ortaklaşa bir kampanya düzenledi. Kampanya kapsamında Yüksekokul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Topluluğu öğrencileri Kalkol köyünde öğrenim gören 60 ilköğretim öğrencisine kışlık bot ve kaban temin ederken, Marmaraereğlisi İlçe Müftülüğü’ne bağlı din görevlileri aynı köyde zor şartlar altında yaşamını sürdüren depremzedelere toplam 120 bot ve kaban temin ettiler.
Toplanan yardımlar paketlenerek kolilere yerleştirildi. İlçe Müftüsü Muhammed Ali Özer ve beraberindeki din görevlileri, yardımların paketlenmesinde aktif rol alan Yüksekokul öğrencilerine gösterdikleri örnek davranıştan dolayı teşekkür etti.

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