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Deprem gecesi depodaki mutfak tüpleri böyle düştü

16.02.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde, 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık iki yıkıcı deprem anına ait görüntüler, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir iş yerinin içinde bulunan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle 10 ilde 35 binden fazla insan hayatını kaybetti, 105 binden fazla kişi de yaralandı.

Depremin 11’uncu gününde bir taraftan kurtarma çalışması bir taraftan da yaraların sarılmaya çalışıldığı şehirlerden o anlara ait yeni görüntüler de çıkmaya devam ediyor.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir (LPG) mutfak tüplerinin bulunduğu depo içerisinde bulunan deprem anına ait kamera görüntüsü ortaya çıktı. Bir süre sallanan iş yerindeki tüpler sonra sarsıntının etkisi ile sağa sola savruldu.

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Hatay

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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