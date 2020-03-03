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Deprem Haftası’nda 500 kişiye eğitim verildi

AYDIN HABERLERİ  | 03.03.2020 10:37 | Son Güncelleme

Aydın’ın İncirliova ilçesinde 01-07 Mart Deprem Haftası nedeniyle 500 kişiye “Temel Afet Bilinci” eğitimi verildi.İncirliova’da 01-07 Mart 2020 Deprem Haftası nedeniyle ‘’Temel Afet Bilinci Eğitim Seferberliği kapsamında ‘’Temel Afet Bilinci’’ eğitim toplantısı Belediye Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde 01-07 Mart Deprem Haftası nedeniyle 500 kişiye “Temel Afet Bilinci” eğitimi verildi.
İncirliova’da 01-07 Mart 2020 Deprem Haftası nedeniyle ‘’Temel Afet Bilinci Eğitim Seferberliği kapsamında ‘’Temel Afet Bilinci’’ eğitim toplantısı Belediye Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. İki grup halinde AFAD Eğitim Uzmanı Ramazan Yılmaz’ın sunumuyla gerçekleştirilen toplantıya Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan daire amirleri, kurum çalışanları ve 28 Mahalle Muhtarı olmak üzere toplam 500 kişi katıldı.
Toplantıda Afet Temel Bilgi ve Kavramları, Afet Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar, Afet Sırasında Doğru Davranış Şekilleri, Afet Sonrası İlk Anlar, Yangın, Tahliye konularında katılımcılara bilgiler verildi.

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