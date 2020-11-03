Deprem kahramanları Muğla’ya döndü

Merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi olan ve çevre illerden de hissedilen depremin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin deprem bölgesine gönderdiği 3 AKS (Acil Kurtarma Sağlık), 1 Role aracı ve 19 kişiden oluşan personel görevlerini tamamlamalarının ardından Muğla’ya döndü.

Rıza Bey ve Emrah Apartmanında görev aldılar

Yaşanan felaketin ardından deprem bölgesine ilk ulaşan ekiplerin başında gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi, bölgeye 3 AKS, 1 Role ve 19 personel gönderdi. Sismik yeraltı dinleme ve görüntüleme cihazına sahip olan Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri kurtarma çalışmalarında ön safhalarda yer aldı. 5 gün boyunca deprem bölgesinde arama ve kurtarma çalışmalarına katılan Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza bey ve Emrah apartmanlarında görev aldı.

Ekipler İnci ve Erberk’i kurtardı

Sismik dinleme aletine sahip olan Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri diğer kurtarma ekipleriyle koordineli bir biçimde çalışma neticesinde Rıza Bey apartmanında 16 yaşındaki İnci Okan’ı ve Yılmaz Erberk’i depremden 17 saat sonra sağ olarak beton yığınlarının altından kurtardı. Ekipler aynı beton yığının altından bir köpeği de kurtardı.

Rıza bey apartmanında 16 yaşındaki İnci Okan’ın ve köpeğinin kurtarılma çalışmalarında bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye çavuşu Muhammet Kara şunları ifade etti: “Çalışmalarımız sırasında 8 katlı 32 dairenin bulunduğu Rıza Bey Apartmanının 3. Katında hayatta olan bir kişi olduğu söylendi. Depremin 2’nci günü Cumartesi sabahı 3’üncü katta hayatta olduğu söylenen İnci Okan’ı çıkartmak için ekiplerimiz ile birlikte arama kurtarma çalışmalarında yer aldık. İnci Okan’a 3’üncü kattan ulaşamadığımız için 2’inci kattaki dar bir alandan tek kişinin çıkabileceği bir yerden tünel oluşturduk. 14-15 metrelik bu alandan geçerek İnci hanıma ulaştık. Kendisi ile ilk teması kurduktan sonra sorular sorduk. İnci hanıma ulaştığımız bir anda köpeği ortaya çıktı. Köpeği kurtarmamızın ardından İnci hanımı da kurtardık” dedi.

Başkan Gürün; “Deprem bölgesindeki tüm kahramanlara teşekkür ediyorum”

İzmir’de yaşanan ve birçok ilde hissedilen deprem sonrası Muğla’nın İzmir için seferber olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, depremin yaşandığı ilk andan itibaren büyük bir özveri ile çalışan tüm kurtarma ekiplerine teşekkür etti. Başkan Gürün; “Depremin üzerinden saatler geçmesine rağmen İzmir’den gelen umutlu haberler hepimizin yüzünü güldürdü. Elif, Ayda evlatlarımız umudun simgesi oldu. Depremin yaşandığı İzmir’e ilk ulaşan ekiplerden olan Büyükşehir ekiplerimiz arama kurtarma ekiplerinde en ön safta yer alarak mücadeleye katıldılar. Deprem bölgesinde kahramanca mücadele eden tüm ekiplere teşekkür ediyor, ayaklarına taş değmesin diyorum. Bir kez daha depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Deprem gerçeği bilimsel olarak tüm kurumlar tarafından ele alınmalı ve bu tür felaketlere her zaman hazırlıklı olmalıyız” dedi.

