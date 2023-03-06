YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Deprem kayaları söktü, ev ve ağaçlara zarar verdi

Deprem kayaları söktü, ev ve ağaçlara zarar verdi

06.03.2023 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ikinci depremin Adana’da kayaları yerinden söküp ev ile ağaçlara zarar verdiği ortaya çıktı.

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremler bir çok ilde olduğu gibi Adana’da da yıkıma ve insanların hayatlarını kaybetmesine neden oldu. Adana merkezin dışında ilçeler de de kısmen zarar neden olan deprem çevreye de hasar verdi. Özellikle ilkini Kahramanmaraş depremi Adana Aladağ ilçesine bağlı Ceritler Mahallesi Dölekbağı mevkiinde dağdan kayaları koparttı. Kopan kayalar evli 3 çocuk babası Hüseyin Köse’ye it ait eve çarparak zarar verdi. O anda ev kimsenin bulunmaması olası bir faciayı da engelledi. Kaya parçaları yamaçtaki bir çok ağaca da ciddi oranda zarar verdi.

Yıkıcı depremde dağdan kayaların koparak ormanda ağaçları yıkarak mahalleye düştüğüne dikkat çeken Hüseyin Köse’nin yeğeni Hayrettin Köse, “6 Şubat günü gündüz 1 gibi olan depremde kaya yuvarlanarak düştü, eve vurdu. Ev sallanınca evden kaçtık amcamın evine doğru kaçıyorduk kayaların geldiğini görünce farklı yöne kaçmaya başladık. Kayaların olduğu yerlerde göçmeler var. Ağaçlara zarar verdi evlerde çatlaklar oluştu. Depremin ilk günü kuruyan suyumuzda 3’üncü depremde yeniden geri akmaya başladı” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da "EYT" yoğunluğunun oluştuğu SGK binası bahçesine çadır kurulduAdana'da "EYT" yoğunluğunun oluştuğu SGK binası bahçesine çadır kuruldu
Bitlis'ten deprem bölgesine 15 bin oyuncak gönderildiBitlis'ten deprem bölgesine 15 bin oyuncak gönderildi
Simav’dan deprem bölgesine 26 ton yakacak odun gönderildiSimav’dan deprem bölgesine 26 ton yakacak odun gönderildi
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 6 Mart Pazartesi

İmsak
05:37
Sabah
06:57
Öğle
12:55
İkindi
16:10
Akşam
18:44
Yatsı
19:58
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.