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Deprem müzesi öğrencileri ağırlamaya devam ediyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 22.02.2020 09:33 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi “17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi” Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Lisesini misafir etti.İzmit Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren “17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık” müzesi toplumu deprem konusunda bilinçlendirmeye devam ediyor.

İzmit Belediyesi “17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi” Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Lisesini misafir etti.
İzmit Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren “17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık” müzesi toplumu deprem konusunda bilinçlendirmeye devam ediyor. Topraklarının neredeyse tamamına yakını birinci derece deprem bölgesi olan Türkiye’de ilk ve tek olan müze, 7’den 70’e misafirlerini ağırlıyor. Müze son olarak Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Lisesi Özel Eğitim bölümünden 10 öğrenci ve öğretmenlerini misafir etti.
17 Ağustos’u yaşadılar
19 Şubat Çarşamba günü 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi’ni ziyaret eden ekip, müze rehberi eşliğinde 45 dakikalık bir tur gerçekleştirdi. Aktif ve dinamik yer küre gerçeğini her bir adımda anlamaya çalışan, teorik ve görsel bilgilerle yeryüzü ve ülkemizdeki deprem gerçeğiyle yüzleşen misafirler, büyük ekranda izledikleri filmler ve simülasyon odasında yaşadıkları deprem deneyimi ile 17 Ağustos 1999 gecesini yaşadılar. Müzeden çok etkilendiklerini belirten misafirler, bu deneyimi yaşattıkları için İzmit Belediyesine ve Başkan Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ettiler.

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Göker Eczanesi
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