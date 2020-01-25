YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Deprem nedeniyle Düzce'den Elazığ'a kurtarma ekipleri sevk edildi

Deprem nedeniyle Düzce'den Elazığ'a kurtarma ekipleri sevk edildi

DÜZCE HABERLERİ  | 25.01.2020 02:26 | Son Güncelleme

Deprem nedeniyle Düzce'den Elazığ'a kurtarma ekipleri sevk edildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Düzce'den Ulusal Medikal Arama Kurtarma (UMKE) ile Düzce Arama ve Kurtarma Derneği'nden (DAKE) ekipler bölgeye doğru yola çıktı.

Düzce'de faaliyet gösteren DAKE ekipleri, Elazığ'daki depremin hemen ardından organize oldu. Deprem bölgesindeki arama ve kurtarma çalışmalarına destek verecek DAKE, 2 araç ve 14 kişilik ekiple bölgeye hareket etti.

Öte yandan, 6 kişilik UMKE gönüllüsü sağlık ekibi de araçlarıyla deprem bölgesine doğru yola çıktı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra! Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra!
Akçakoca’da Sanat Akademisi hizmete giriyorAkçakoca’da Sanat Akademisi hizmete giriyor
Düzce’de uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklamaDüzce’de uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce

En Çok Okunan Yerel Haberler

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

Malatya Valisi Aydın Baruş: "Malatya'daki depremde şu ana kadar toplam 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerimizde toplam 45 kişi yaralandı."

Malatya Valisi Aydın Baruş: "Malatya'daki depremde şu ana kadar toplam 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerimizde toplam 45 kişi yaralandı."

Erzurumlu sanatçıdan Beşiktaş’a türkülü gönderme

Erzurumlu sanatçıdan Beşiktaş’a türkülü gönderme

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

Düzce Namaz Vakitleri 25 Ocak Cumartesi

İmsak
06:37
Sabah
08:05
Öğle
13:12
İkindi
15:46
Akşam
18:10
Yatsı
19:32

Düzce Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Cumartesi

Can Eczanesi
Merkez
Gün Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Tuğba Eczanesi
Merkezkonuralp
Dilara Eczanesi
Akcakoca
Serkan Eczanesi
Cumayeri
Melek Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ailelere sosyal ekonomik destek sürüyor

Ailelere sosyal ekonomik destek sürüyor

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Minik öğrenciler Eren Bülbül’ün 18. doğum gününü sınıflarında kutladı

Minik öğrenciler Eren Bülbül’ün 18. doğum gününü sınıflarında kutladı

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.