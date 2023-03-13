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Deprem nedeniyle yüzlerce kovandaki milyonlarca arı telef oldu

13.03.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler, yüzlerce kovandaki milyonlarca arıyı da telef etti.

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş depremleri hem binlerce can kaybına neden oldu, hem de 11 şehirde on binlerce yapı ve doğal yaşama zarar verdi. Dağları ve vadileri ikiye bölen fay kırıkları, ahır ve barınaklardaki hayvanları da telef etti. Yaşam için hayati önem arz eden arılar da felaketin en ağır hasarı ile yüz yüze geldi. İkinci depremin merkezi Elbistan’a bağlı Köseyahya Mahallesi’nde, Ziraat Mühendisi Hüseyin Bor’a ait olan 500 kovandaki arıların tamamına yakını depremlerle birlikte telef oldu. 1994 yılından itibaren mahalleye yakın Remik Yaylası’ndaki kekik, keven ve çakşır gibi endemik türler başta olmak üzere zengin bir florada arıcılık yapan Bor, gördüğü manzara karşısında büyük bir şok yaşadı.

"DEPREMLE BİRLİKTE ARILAR BÜYÜK PANİK YAŞAMIŞ"

"Bu normal bir telefat değil" diyen Ziraat Mühendisi Hüseyin Bor, "Arılar, kovanlarda kış salkımı dediğimiz pozisyonda duruyordu. Birinci depremde kış salkımından kopan arılar öldü. Balları olmasına rağmen salkımdaki kalan arılar da kendisini koruyamamış ve kurtaramamış. Arılar açlıktan ölmedi. Dağılmış durumda arılar. Depremle birlikte arılar büyük panik yaşamış. Arı nereye gideceğini bilememiş. Bir kısmı tabana çökmüş. Her türlü bakımı yapılmış bir kovan. Eksi 15 derece soğukta da kendini kurtaramamış. Bu, normal bir ölüm değil" ifadelerini kullandı.

Depremin arılarda paniğe neden olduğuna dikkat çeken Bor, "6 Şubat’taki Pazarcık’taki ilk deprem, kovanları sarsınca arıların kış salkımının da bozulmasına neden oldu. Arılar salkımdan ayrılarak kovanı koruma içgüdüsüyle salkımdan ayrıldı. Kovan etrafında ve petekler üzerinde dağılarak eksi 15 derece soğukta telef oldular. Elbistan merkezli 13.24’teki depremde de salkımdaki diğer arılar dağılarak telef olmuş durumda. 500 kovanın büyük bölümünde hasar var. 20-30 kadar yarı canlı arılar var ama onların da akıbeti belli değil. Arıcılık bölümünden mezun oldum. 1994 yılından beri arıcılık yapıyorum. Son 3 yıldan beri profesyonel olarak bu işe devam ediyorum. Balla ilgili olarak coğrafi işaret ve patent başvurum var. Bugüne kadar hiçbir zaman bu şekilde afet ile karşılaşmadık" diye konuştu.

Yaklaşık 1 milyon liralık bir kaybının olduğunu dile getiren Ziraat Mühendisi Hüseyin Bor, "1 kovan arı bedeli 2 bin-2 bin 500 lira civarında. Yaklaşık 1 milyon lira zararımız var. Şu anda telef olan arıların kovanları temizliyoruz. Kovanlar hasar görmeden, küflenmeden yeniden değerlendirmenin arayışı içindeyiz" ifadelerine yer verdi.

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