YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Deprem riski taşıyan 4 katlı bina yıkıldı

Deprem riski taşıyan 4 katlı bina yıkıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.02.2020 12:23 | Son Güncelleme

Büyükçekmece’de deprem riski bulunan binaların Kentsel Dönüşüm kapsamında yıkılmasına devam ediliyor.

Büyükçekmece’de deprem riski bulunan binaların Kentsel Dönüşüm kapsamında yıkılmasına devam ediliyor. Muratçeşme mahallesinde 4 katlı bina belediye ekiplerinin gözetiminde yıkıldı.
Kentsel dönüşüm çalışmalarında İstanbul’un öncü ilçelerinden olan Büyükçekmece’de riskli yapıların yıkım çalışmaları tüm hızıyla devam ederken bu yapıların yerlerini depreme dayanıklı modern binalar alıyor. Büyükçekmece’de bugüne kadar yaklaşık 15 bin bağımsız yapı yıkılarak yenilendi. Belediye, vatandaş ve müteahhit işbirliğiyle sürdürülen Kentsel Dönüşüm çalışmalarına her geçen gün yenileri de ekleniyor.

“Deprem kapımızda bekliyor”
1999 depreminden önce yapılmış binaların depremde can ve mal güvenliğini sağlamak bakımından yenilenmesi gerektiğine dikkat çeken Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Deprem kapımızda bekliyor. Biz de bu bilinçle hareket ederek ilçemizde kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdik. Riskli gördüğümüz yenilenmesi gereken binaları yıkıp yerine yenilerini yapıyoruz. Vatandaşımızın can ve mal güvenliğini korumak zorundayız. İlçemizi beklenen depreme hazır hale getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da korkunç olay! Bu halde buldular İstanbul'da korkunç olay! Bu halde buldular
İstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerlerİstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

“Goller Elazığ için ve tüm renkler sarı-kırmızı futbol turnuvası” başladı.

“Goller Elazığ için ve tüm renkler sarı-kırmızı futbol turnuvası” başladı.

Kayıp genç her yerde aranıyor

Kayıp genç her yerde aranıyor

SASKİ’den içme suyuna kanalizasyon suyu karıştı iddialarına cevap

SASKİ’den içme suyuna kanalizasyon suyu karıştı iddialarına cevap

AK Parti Samsat ilçe Başkanlığı kongresi yapıldı

AK Parti Samsat ilçe Başkanlığı kongresi yapıldı

Er-Vak ‘Güzel’ dedi

Er-Vak ‘Güzel’ dedi

Kayserispor aradığı desteği bulamadı

Kayserispor aradığı desteği bulamadı

İstanbul Namaz Vakitleri 24 Şubat Pazartesi

İmsak
06:16
Sabah
07:40
Öğle
13:22
İkindi
16:24
Akşam
18:55
Yatsı
20:14

İstanbul Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Ferdem Eczanesi
Arnavutkoy
İkbal Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.