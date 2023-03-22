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Deprem şehitleri anısına fidanlar toprakla buluştu

22.03.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da 21-26 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle depremzedelerin de katılımıyla fidan dikimi etkinliği düzenledi.

Deprem şehitleri anısına fidanlar toprakla buluştu

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi’nin bahçesine kurulan 6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı’nda 1000 fidan toprakla buluşturuldu.
21 -26 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftasında, Erzincan POMEM bahçesinde “6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı” kuruldu. İl protokolü, öğrenciler ve çeşitli illerden Erzincan’a gelen depremzedelerin de katılımıyla “Bir fidan, bir umut” sloganıyla düzenlenen programda depremde hayatını kaybedenler için 1000 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Düzenlenen etkinlik hakkında bilgilendirmede bulunan Erzincan Orman İşletme Müdür Vekili Adem Erdal, “Omancılık Haftası münasebetiyle 6 Şubat 2023’te Türkiye’de yaşadığımız felaketlerde ki depremzedelerimize adadığımız fidanlarımızı ‘Bir fidan bir umut’ sloganıyla depremzedelerimizin adına, bizim de kurum olarak orada şehitlerimiz oldu onların da adına burada deprem şehitlerimizin için orman kurma programı için buluştuk” diye konuştu.

Vali Vekili Mehmet Deniz Arabacı ise yapılan etkinliğin depremzedelerle birlikte olmasının çok anlamlı olduğunu belirterek, “Malum deprem bölgesinden ilimizde misafir ettiğimiz depremzede vatandaşlarımız var. Onlarında bu etkinliğe katılması çok hoşumuza gitti. Beraber olsun bu güzel etkinlik diye düşündük. Bu ağaçlar inşallah Erzincan’ımıza nefes olacaklar” ifadelerini kullandı.

‘BİR NEBZE DE OLSA ACIMIZI UNUTTURDU’

Adıyaman’dan 10 gün önce Erzincan’a gelen depremzede Sümeyye Bal, depremin üzerinde sel felaketinin de bölgeyi oldukça etkilediğini söyledi. Bal, konuşmasında yapılan etkinlikten dolayı bir nebze de olsa acılarını unuttuklarını ifade ederek, “Allah bir daha yaşatmasın. Büyük küçük hepimizin psikolojisi bozuldu. Çok kötü bir geceydi. Allah bir daha yaşatmasın. Buraya geldik sağ olsunlar bir nebze olsun acımızı dindirmeye çalışıyorlar. Kayıplarımız çok. Allah herkesin yardımcısı olsun. Geride kalanlara da sabır diliyorum. Evlerimiz içine girilmeyecek haldeydi. Yıkılmadı evlerimiz ama zaten girmek de yasak. Ben 10 gün oldu buraya geleli. Çadırlarda kaldık hep. İnsanlar hala çadırlarda. Bir de üzerine sel felaketi oldu. Yani herkes çok zor durumda. Böyle de bir etkinlik yapılmış sağ olsunlar. Bizi bir nebze de olsa mutlu etmek için ağaç dikme etkinliği yapmışlar” şeklinde konuştu.
Öte yandan program sonunda 500 adet sarı çam fidanı da katılımcılara dağıtıldı.

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