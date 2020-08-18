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Deprem şehitleri için mevlit

YALOVA HABERLERİ  | 18.08.2020 12:15 | Son Güncelleme

17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara depremi’in 21.

17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara depremi’in 21. yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar için Yalova Altınova Merkez Hacı Tevfik Yılmaz Camii’nde mevlid-i şerif okutuldu.
Hacı Tevfik Yılmaz Camii’ndeki mevlit cemiyetinde Altınova Müftülüğü İmam Hatipleri Kur’an-ı kerim okudu ve depremde hayatlarını kaybedenler ve şehitler için dualar edildi. Ardından Altınova Belediyesi tarafından vatandaşlara ikramda bulunuldu.
17 Ağustos Marmara depreminden dersler çıkarılması gerektiğini söyleyen Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Göreve geldiğimiz günden itibaren Altınova’da bu konuda kesinlikle taviz vermiyoruz. Binlerce insanımız bu depremde hayatını kaybetti, binlercesi yaralandı, yüz binlerce bina yıkıldı. Depremin ülke gerçeği olduğu hayatımızın her anında hatırlanmalı. Allah’tan böyle afetlerin bir daha yaşanmamasını dilerim. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anar, yakınlarına sabır dilerim” dedi.

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