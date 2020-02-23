Deprem Similasyon Tırı’nda deprem anını yaşadılar

Aydınlı vatandaşlar 12 Kasım 1999 yılında 710 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 678 kişinin yaralandığı Düzce Depremi’nde yaşanan 7.2’lik sarsıntıyı Deprem Similasyon Tırı’nda yaşadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Aydın’a gönderilen 3 adet deprem similasyon tırı ile vatandaşlar, deprem anını yaşayarak, yapılması gerekenleri uygulamalı olarak öğreniyor. Aydın’da 30 Mart -02 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan 2020 Uluslararası TAMP Tatbikatı kapsamında Aydın’da, Temel Afet Bilinci Eğitimi Seferberliği başlatıldı. Bu kapsamda Deprem Similasyon Tırlarında, 10 gün boyunca uzman kişiler tarafından verilecek olan eğitim ile deprem anında vatandaşların neler yapması gerektiği uygulamalı olarak gösterilecek. Deprem Similasyon Tırlarından ikisi, Aydın Atatürk Kent Meydanı ve Aydın Forum Alışveriş Merkezi’nde eğitim verirken, bir adedi de Aydın’ın bütün ilçelerinde vatandaşların eğitiminde kullanılacak. Deprem Similasyon Tırı’nda eğitime katılan Aydınlı vatandaşlar, deprem anını yaşayarak, uygulamalı olarak o anı yaşadı.

Deprem Similasyon Tırı’nda eğitime katılan ve Düzce Depremi’ndeki sarsıntıyı birebir yaşayan Cengiz Arslan, verilen eğitimden çok memnun kaldıklarını belirterek, bundan sonrasında yaşanabilecek bir depremde neler yapılması gerektiğini öğrendiklerini ifade etti.

Aydın’da görev yapan ve eğitime katılan gazeteci Kıymet Sarıyıldız ise, “Gazeteciler olarak Aydın’da AFAD’ın eğitimine katıldık. 7.2 şiddetinde olan Düzce depremini bize burada yaşattılar. Deprem anında gerçekten çok korktuk. O anı yaşamış gibi olduk. Bundan sonra deprem anında neler yapabileceğimizi o anda kendimizi nasıl koruyabileceğimizi AFAD eğitmenlerinden öğrendik” diye konuştu.

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ramazan Harman ise, “AFAD Eğitim Daire Başkanlığı iki tane Deprem Similasyon Tırı’nı ilimize göndermiştir. Diğer tırımız ise bu ayın 27’sinde gelecek. Aydın ve 17 ilçesindeki bütün vatandaşlarımıza, öğrencilerimize ve kamu kurumlarındaki vatandaşlarımıza deprem anında ve deprem sonrasında neler yapılması gerektiğini önce eğitimsel sonra ise uygulamalı olarak anlatacağız. Bu similasyon tırlarımızda Düzce, Van depremlerinin 7.2 ve 7.4 büyüklüğündeki depremleri uygulamalı olarak yaşatmaya çalışacağız. 20-30 saniye sürecek deprem anında vatandaşlarımıza uygulamalı olarak ne yapmaları gerektiğini öğretmeye çalışacağız. Çünkü ilimiz bir deprem kuşağında yer alıyor” dedi.

AFAD Aydın İl Müdürü Harman ayrıca 30 Mart-02 Nisan arasında Aydın’da düzenlenecek olan 2020 Uluslararası TAMP Tatbikatı hazırlıklarının da devam ettiğini belirterek, “ Bu tatbikatta 20’ye yakın il katılacak. 7 tane devletten 300’e yakın personel tatbikata katılacak. 7 büyüklüğünde Efeler’de bir deprem tatbikatı yapacağız. Yaklaşık 3 bin 500 personel görev alacak” diye açıklamada bulundu.

