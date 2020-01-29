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Deprem Simulasyon Aracı Çarşamba’da

SAMSUN HABERLERİ  | 29.01.2020 18:16 | Son Güncelleme

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Simulasyon Aracı ve Bilgilendirme Ekibi Samsun’un Çarşamba ilçesinde deprem konusunda vatandaşları bilgilendirdi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Simulasyon Aracı ve Bilgilendirme Ekibi Çarşamba ilçesinde deprem konusunda vatandaşları bilgilendirdi.Çarşamba ilçesi Abdullah Paşa Meydanı’nda vatandaşlara ve öğrencilere deprem öncesinde alınacak tedbirler ve deprem sırasında nasıl hareket edileceği konularında bilgiler verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Simulasyon Aracı ve Bilgilendirme Ekibi Samsun’un Çarşamba ilçesinde deprem konusunda vatandaşları bilgilendirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Simulasyon Aracı ve Bilgilendirme Ekibi Çarşamba ilçesinde deprem konusunda vatandaşları bilgilendirdi.
Çarşamba ilçesi Abdullah Paşa Meydanı’nda vatandaşlara ve öğrencilere deprem öncesinde alınacak tedbirler ve deprem sırasında nasıl hareket edileceği konularında bilgiler verildi. Sabah saatlerinden itibaren verilen bilgilendirmelerde aracı ve ekibi inceleyen vatandaşlar, deprem konusunda gerekli bilgilendirmeleri alarak, AFAD personellerine teşekkür ettiler.
Gün boyu ilçede hizmet veren Similasyon Aracı, Samsun genelinde ki ilçeleri gezerek deprem konusunda vatandaşları bilgilendiriyor.

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