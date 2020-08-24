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Deprem simülasyon eğitim tırı, Malazgirt’te

MUŞ HABERLERİ  | 24.08.2020 18:13 | Son Güncelleme

Muş Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda ’gezici deprem simülasyon eğitim tırı’ Malazgirt Zaferi’nin 949.

Muş Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda ’gezici deprem simülasyon eğitim tırı’ Malazgirt Zaferi’nin 949. yılı kutlama alanında yerini aldı.
Muş AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda Malazgirt Zaferi’nin 949. yılı kutlamalarına gelen ’gezici deprem simülasyon eğitim tırı’ vatandaşlara deprem anında yaşananlar anlatılacaktır. 23-26 Ağustos 2020 tarihleri arasında Malazgirt Meydanında bulunacak olan ’gezici deprem simülasyon eğitim tırı’nda deprem anı, deprem öncesi alınması gereken önlemler ile deprem sırasında yapılması gerekenler öğrencilere ve vatandaşlara anlatılacak.

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