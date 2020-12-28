Deprem sonrası Bağlar’da yapı kontrol alarmı

Elazığ’da meydana gelen ve çevre şehirlerde hissedilen 5.3 şiddetindeki depremin ardından Diyarbakır’ın çarpık kentleşme ile gündeme gelen ilçesi Bağlar’da yapı kontrol alarmı verildi. Son 21 ayda 350 metruk yapının yıkımını gerçekleştiren Bağlar Belediyesi, kullanılamaz haldeki yapıların yıkım çalışmalarına da yoğun şekilde devam ediyor. Elazığ’da meydana gelen depremin ardında Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde binalarda hasar oluştuğuna dair belediyeye ihbarlar geliyor. Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla İmar Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilen yapı kontrol ekipleri, gelen ihbarları değerlendirerek şikayet konusu olan yapılarda incelemeler gerçekleştiriyor. İhbarda bulunan vatandaşlarla görüşerek hasar iddialarına konu olan yapılarda incelemelerde bulunan ekipler, konuyla ilgili rapor hazırlıyor. Ekiplerin incelemesinde deprem sonrasında yapılarda ciddi bir hasar oluşmadığı tespit edildi. Ancak yine de sallantıdan dolayı vatandaşların korku ve endişeye kapıldığı ifade edildi. 2019 ve 2020 yılları arasında 350 harabe yapının yıkımını gerçekleştirerek madde bağımlısı ve zararlı alışkanlıkları olan kişiler tarafından kullanılan bu bölgeleri çevre sakinleri için güvenli hale getiren belediye ekipleri, bu tür yapıların yıkımına ise birçok mahallede devam ediyor.

"Bağlar için kentsel dönüşüm kaçınılmazdır"

Eski Bağlar bölgesinde bulunan yapıların yüzde 85’inin mühendislik hizmeti almadığını ve bu nedenler en küçük bir depremde dahi risk oluşturduğunu belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, gelen tüm ihbar ve şikayetleri en ince ayrıntısına kadar değerlendirdiklerini söyledi. Kentsel dönüşümün kaçınılmaz hale geldiğinin kanıtı olduğunu aktaran Beyoğlu, “Eski Bağlar bölgesindeki yapılar vatandaşlarımız için güvensiz bir ortam oluşturuyor diyebiliriz. Çünkü mühendislik hizmeti yok denecek kadar az. Zamanında önlem alınmayan çarpık kentleşme bugün için Bağlar’ı tehdit ediyor. Merkez üssü Elazığ olan iki depremde de ilçemizin bu bölümü bundan etkilendi, haliyle vatandaşlarımız tedirgin oldu. Bu tablo, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan ve hazırlık aşaması devam eden Kentsel Dönüşüm Projemizin ne kadar gerekli olduğunu ortaya koyması açısından önemlidir. Vatandaşlarımız, huzurlu ve sağlıklı yaşam koşullarına yerinde dönüşüm modeli ile hayata geçirilecek kentsel dönüşüm ile kavuşacak” dedi.

