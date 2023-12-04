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Deprem sonrası denizdeki hareketlilik ve köpükleşme vatandaşları tedirgin etti

04.12.2023 14:17 | Son Güncelleme:
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Marmara Denizi’nde Gemlik Körfezi’nde 3 dakika arayla meydana gelen iki deprem sonrası İstanbul’da denizde meydana gelen hareketlilik vatandaşları tedirgin etti.

Deprem sonrası denizdeki hareketlilik ve köpükleşme vatandaşları tedirgin etti

Evlerinde depremi hisseden kimi vatandaşlar kendilerini sahile attı.

Merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde deprem oldu. 3 dakika sonra aynı yerde 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bursa’nın Mudanya ilçesinin 4,73 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 8,98 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi. Deprem, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Bilecik ve Sakarya’da da hissedildi. Saat 10.42 sıralarında meydana gelen deprem İstanbul’un çeşitli yerlerinde de hissedildi. Kartal sahilinde deniz suyunun yer yer dalgalandığı ve köpükleşmenin oluştuğu görülürken, meydana gelen depremin dalga ve köpükleşmeye sebep olduğu öne sürüldü.

Depremden sonra sahile inen Ata Demir, "Deprem olduğunda evdeydim. Benim evde 6 kedi var. Kediler dışarıya çıkmaya çalıştı. Ben hayret ettim çünkü kedilerin hepsi toplu şekilde dışarıya çıkmaya çalışmaz. Ben o zaman haberleri izlerken yerin sallanmaya başladığını hissettim. Sora kalktım ve kedileri dışarı çıkardım. Sonra haberleri izlediğimde deprem olduğunu öğrendim. Yer çok sarsıldı. Her gün denize geldiğim için fark ettim, denizde farklı dalgalar var, farklı renk var. Denizde hala depremin etkisi var. Dalgalar ve siyahlaşma, köpükleşme var" dedi.

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