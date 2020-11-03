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Deprem sonrası din görevlilerine yapılan saldırılara kınama

MUĞLA HABERLERİ  | 03.11.2020 11:25 | Son Güncelleme

İzmir’de yaşanan 6,6 şiddetindeki deprem sonrası sosyal medyadan din görevlilerine yönelik yapılan saldırılar Diyanet-Sen Muğla Şube Başkanı Ali Yılmaz tarafından kınandı.Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan doğal bir afet karşısında bile din görevlilerine, camiye saldırmak iyi niyetten uzak provokatif açıklamalar yapmak kimseyi yüceltmeyeceğini belirten Yılmaz, bu çatlak seslerin din görevlilerini güzel hizmetlerinden alı koymayacağını açıkladı.Yılmaz, İzmir’de yaşanan depremden dolayı hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diledi.

Deprem sonrası din görevlilerine yapılan saldırılara kınama

İzmir’de yaşanan 6,6 şiddetindeki deprem sonrası sosyal medyadan din görevlilerine yönelik yapılan saldırılar Diyanet-Sen Muğla Şube Başkanı Ali Yılmaz tarafından kınandı.
Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan doğal bir afet karşısında bile din görevlilerine, camiye saldırmak iyi niyetten uzak provokatif açıklamalar yapmak kimseyi yüceltmeyeceğini belirten Yılmaz, bu çatlak seslerin din görevlilerini güzel hizmetlerinden alı koymayacağını açıkladı.
Yılmaz, İzmir’de yaşanan depremden dolayı hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diledi. Yılmaz “İzmir’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken tüm Türkiye yardımlarıyla dualarıyla güzel İzmir’imizin ve İzmirlilerin acısını paylaşmaya çalışıyor. Tek vücut olduğumuz bu dönemde kendilerine din görevlilerine ve dindarlara sataşma misyonu biçen bazı çatlak sesler yine kin ve nefretlerini kustular. Diyanet İşleri Başkanlığı’na alınacak personeli içine sindiremeyen bu din düşmanları sosyal medya hesaplarından arama-kurtarma köpeklerinin insanlığa din görevlilerinden daha faydalı olduğunu söyleyecek kadar şirazeden çıktıklarını ortaya koydular. Kin ve nefretlerinin boyutunu bu açıklamaları ile ortaya koyan bu şahıslar hakkında sendika olarak suç duyurusunda bulunacağımızın ve konunun takipçisi olduğumuzun bilinmesini istiyoruz” dedi.
Din görevlisine, camiye, insanların kutsallarına saldırmanın hiç kimseyi yüceltmeyeceğini söyleyen Yılmaz , “Bizim dinimiz kardeşlik, merhamet, yardımlaşma dinidir. Din görevlilerimiz bunun öğretisini yapar. Pandemi döneminde vefa destek gruplarındaki, filyasyon ekiplerindeki çalışmaları ile örnek gösterilen din görevlilerimiz, 15 Temmuz’da salaları ile Kurtuluş Savaşı’nda Sütçü İmamlarımızla bu vatan için bu millet için canlarını kanlarını ortaya koymuşlardır. Her zorlu süreçte millete önderlik etmiş fedakarca çalışmışlardır. Bazı kendini bilmezlerin, sosyal medya silahşörlerinin saldırıları bizleri üzse de yolumuzdan çalışmalarımızdan hizmetimizden bizleri asla geri koymayacaktır” İfadelerine yer verdi.
Din görevlilerine, camilere yapılan çirkin saldırılar karşısında sessiz kalmayacaklarını belirten Yılmaz , sendika olarak güzel dinimizin bizlere öğrettiği aklı selim ile hareket edeceğiz. Hukuk çerçevesinde gerekli başvuruları yaparak bu hakaretleri yapanların gerekli cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. Hiç kimse din görevlilerinin sahipsiz olduğunu yaptıkları çirkin saldırıların yanlarına kar kalacağını sanmasın” dedi.

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