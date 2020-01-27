YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Deprem sonrası riskli yapılara ilişkin bilgi almak isteyenler ALO 181'i arıyor

Deprem sonrası riskli yapılara ilişkin bilgi almak isteyenler ALO 181'i arıyor

ANKARA HABERLERİ  | 27.01.2020 11:55 | Son Güncelleme

Elazığ merkezli depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çağrı merkezi ALO 181'i arayanların sayısı yüzde 45 arttı - Elazığ ve Malatya'dan 1234 vatandaş, riskli yapılardaki hasar tespit çalışmalarına ilişkin ALO 181'den bilgi aldı

ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı ALO 181 Çağrı Merkezi'ne gelen aramalarda yüzde 45 artış yaşandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, çevresel sorunlar, kentsel dönüşüm ve tapu kadastro uygulamalarına yönelik 2013'ten bu yana çözüm odaklı hizmet sunan Bakanlığın çağrı merkezi "ALO 181" hattıyla binlerce vatandaşın talep, beklenti ve şikayetleri çözüme kavuşturuldu.

Merkez üssü Elazığ-Sivrice olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından ALO 181, Elazığ ve Malatya'dan 1234 çağrıyı yanıtladı.

Riskli yapılardaki hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi almak isteyen vatandaşların aramaları sonucu ALO 181'e gelen çağrılarda yüzde 45 artış oldu.

Deprem korkusu yaşamadan daha güvenli yapılarda oturma isteklerini aktaran vatandaşlar, yasalar çerçevesinde riskli yapılarla ilgili neler yapılabileceğine ilişkin bilgi aldı.

- Deprem mağdurları, desteklere ilişkin bilgi alıyor

Yetkililer tarafından vatandaşlara, riskli yapılara ilişkin süreçle ilgili, "riskli yapı tespitinin Bakanlık tarafından lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlara yaptırılabileceği, başvuru için binanın bir kat malikinin başvurusunun yeterli olduğu, yapılan teknik inceleme sonrası kısa sürede tahliye ve yıkım sürecinin başlatılacağı" bildirildi.

Vatandaşlara, Bakanlığın binanın yeniden yapımına kadar hak sahiplerine 18 aya kadar ve kiracılara da bir defalık kira yardımında bulunulacağı aktarıldı.

Faiz desteğinden yararlanarak evini yeniden yaptırmak isteyenlere de "Bakanlık bankalardan çekilecek kredilerde konut ve iş yeri olmak üzere yüzde 4 faiz desteği ve bazı harçlardan da muafiyetler sağlamaktadır. Riskli alanlar, rezerv yapı alanları ve riskli yapıların bulunduğu parsellerde hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar alınır." bilgisi verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
’Farklı Renkler Farklı Sesler Korosu’ndan prova’Farklı Renkler Farklı Sesler Korosu’ndan prova
Altındağ’dan depremzedelere yardım seferberliğiAltındağ’dan depremzedelere yardım seferberliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ALO 181 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Elazığ Depremi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Kayserispor’da Hasan Hüseyin sakatlandı

Kayserispor’da Hasan Hüseyin sakatlandı

Elazığ’da meydana gelen deprem, Kayseri’deki evde büyük hasara neden oldu

Elazığ’da meydana gelen deprem, Kayseri’deki evde büyük hasara neden oldu

Ankara Namaz Vakitleri 27 Ocak Pazartesi

İmsak
06:28
Sabah
07:55
Öğle
13:06
İkindi
15:44
Akşam
18:07
Yatsı
19:29

Ankara Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Pazartesi

Nur Gündüz Eczanesi
Cankaya
Sevilay Eczanesi
Cankaya
Sibel Çam Eczanesi
Yenimahalle
Yeni Gamze Eczanesi
Mamak
Tuğçe Eczanesi
Mamak
Kardeşler Eczanesi
Cankaya
Şener Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

1 senede 4 ton topladılar!

1 senede 4 ton topladılar!

Beypazarı’nda Kızak Şenliği

Beypazarı’nda Kızak Şenliği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.