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  4. Deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

SİVAS HABERLERİ  | 22.01.2020 09:53 | Son Güncelleme

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen deprem sonrası arama kurtarma, yangın ve ilk yardım tatbikatı gerçeğini aratmadı.Senaryo gereği kentte 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen deprem sonrası arama kurtarma, yangın ve ilk yardım tatbikatı gerçeğini aratmadı.
Senaryo gereği kentte 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 11.00’de gerçekleşen depremde kurum personeli ve vatandaşlar dakikalar içerisinde tahliye edilirken, kısa sürede olay yerine gelen AFAD, 112 ve itfaiye ekipleri binada mahsur kalan ve yaralanan vatandaşların kurtarılması için çalışma başlattı. Hem tahliye edilen personel ve vatandaşlar hem de yaralılar kurum bahçesindeki acil toplanma alanına taşındı. Burada sağlık ekipleri ve ilk yardım eğitimi alan personel tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı. Ekipler daha sonra üst katlarda mahsur kalan yaralıların kurtarılması için halat gerdi. Halatlarla üst katlara tırmanan ekipler, sedyeye aldıkları yaralıları makaralarla aşağıya taşıdı. Ardından deprem anında meydana gelen yangınlara müdahale edildi.

İtfaiye ekipleri personeli bilgilendirdi
Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü görevlileri tatbikat kapsamında yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiği konusunda bilgilendirmede bulundu. Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi koordinesinde gerçekleştirilen tatbikatta, kurum personeli olası bir doğal afet anında neler yapılması gerektiğini uygulamalı bir şekilde öğrendi.

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