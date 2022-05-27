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Deprem uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu hayatını kaybetti

27.05.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümünün eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu İstanbul'da hayatını kaybetti.

Deprem uzmanı Gündoğdu, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde 1947 yılında dünyaya gelen Gündoğdu, uzun yıllar İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümünde öğretim üyeliği yapmıştı.

Gündoğdu, evli ve bir çocuk babasıydı.

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