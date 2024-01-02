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  4. Depremde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin davanın görülmesine yarın başlanacak

Depremde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin davanın görülmesine yarın başlanacak

02.01.2024 11:57 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Adıyaman'da yıkılan, 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin 5'i tutuklu 11 sanık, yarın hakim karşısına çıkacak.

6 Şubat'taki depremlerde yıkılan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sporcu, öğretmen ve tur rehberinin de bulunduğu 72 kişinin yaşamını yitirdiği otele ilişin hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yarın görülmeye başlanacak davaya hayatlarını kaybeden Kıbrıslı öğrencilerin ailelerinin yanı sıra KKTC'den bir heyetin de katılması bekleniyor.

İddianamede, otelin 1993 yılında konut olarak inşa edildiği, 2016 yılında ruhsatsız bir kat eklendiği, binada kullanılan malzemenin kalitesinin yetersiz olduğu ve yönetmeliklere uyulmadığına yer verilmişti.

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