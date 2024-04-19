YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Depremde 75 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi K Blok'a ilişkin davanın görülmesine başlandı

Depremde 75 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi K Blok'a ilişkin davanın görülmesine başlandı

AA AA
19.04.2024 07:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 75 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi K Blok’un yıkılmasına ilişkin 3'ü tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı.

  1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Doğan, Atilla Öz ve Tevfik Tepebaşı, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanık Nebi K. ile müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Doğan, savunmasında, sitedeki blokların farklı kooperatiflerce farklı zamanlarda yapıldığını, bazı blokların ise kendisinin de üyesi olduğu kooperatiflerce inşa edildiğini ve müteahhidini tanımadığını söyledi.

Ebrar Sitesi'ndeki diğer bloklar gibi K Blok'un da yıkıldığını ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"Tüm Ebrar Sitesi'nin yapımında 'var' olduğum söylenmiş oysa ki ben Kahramanmaraş'a geldiğimde bu alandaki bazı binaların inşaatı tamamlanmış bazılarının ise inşaatı devam etmekteydi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden aldığım, müteahhit olmadığıma dair belge ortadadır. Savcılık iddianamesinde fiili olarak müteahhit olarak belirtilsem de ben hiçbir zaman müteahhitlik yapmadım. Maddi gücü olmayan bir öğretmen nasıl müteahhitlik yapabilir?"

Tepebaşı da K Blok'un yapımıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını, sanık Nebi K'nin ise inşaatların sıva işini yaptığını belirterek, suçlamaları kabul etmedi.

Atilla Öz, kurucusu Tevfik Tepebaşı, müdürü Mustafa Timurbanga olan ve kendisinin ise sadece üyesi olduğu kooperatif kapsamında yapılan siteden daire verildiğini ve yetkisinin bulunmadığını dile getirdi.

Nebi K. de Tepebaşı, Öz, Doğan ve Tı̇murbanga'nın yaptığı sitedeki binaların sadece sıva işini yaptığını ileri sürdü.

"BİNA İLK 5 SANİYE İÇERİSİNDE YIKILMIŞ"

Müştekilerden Pakize Koç, K Blok'ta anne ve babasını kaybettiğini, evi Tepebaşı'na güvenerek aldıklarına değindi.

Hiç kimsenin böyle ölmeyi hak etmediğini aktaran Koç, şöyle devam etti:

"Babam bu evi aldığında Tevfik Tepebaşı'na para ödüyordu. Annem hayallerle o evi aldı. Babam ve annem, Tevfik Tepebaşı din kültürü öğretmeni olduğu için güvenip o evi aldı. Çevredeki komşuların dediğine göre binanın yapımı sırasında bina hiç sulanmamış. Bina ilk 5 saniye içerisinde yıkılmış, evler adeta birbirine karışmıştı. Hiç kimse böyle ölmeyi hak etmedi. Babama tapuyu verirken yaptıkları evi savunuyordu."

Diğer müştekiler de sorumlulardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 11 Temmuz'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aksaray’da kontrolden çıkan otobüs bahçe duvarına çarptı: 8 yaralıAksaray’da kontrolden çıkan otobüs bahçe duvarına çarptı: 8 yaralı
İzmir’deki silahlı kavgada yaralanan adam hayatını kaybettiİzmir’deki silahlı kavgada yaralanan adam hayatını kaybetti
Çizgi kitap kahramanı "Şakrak" Erzincan’da çocuklarla buluştuÇizgi kitap kahramanı "Şakrak" Erzincan’da çocuklarla buluştu
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş duruşma ilk

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 19 Nisan Cuma

İmsak
04:18
Sabah
05:45
Öğle
12:36
İkindi
16:19
Akşam
19:18
Yatsı
20:39
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.