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Depremde ailesini kaybeden acılı babanın 26 gündür aradığı kızının son görüntüsü ortaya çıktı

03.03.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremde eşini, 4 yaşındaki kızını, kız kardeşini ve kuzenini kaybeden Abdullah Aktaş’ın, enkazdan sağ çıkartıldıktan sonra günlerdir haber alamadığı 10 yaşındaki kızının ise ambulans bindirildiği andaki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Depremde ailesini kaybeden acılı babanın 26 gündür aradığı kızının son görüntüsü ortaya çıktı

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremde, Onikişubat ilçesinde yıkılan apartmanın enkazından sağ olarak çıkarılmasının ardından 26 gündür haber alınamayan Mukaddes Erva Aktaş’ın (10) ambulansa teslim edildiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Belediyeye ait kamerada otomobilden bir şahsın otomobilin arka koltuğundan aldığı bir çocuğu kucağında koşarak ambulansa götürdüğü görüldü.

Günlerdir kızını arayan acılı baba Abdullah Aktaş (35), kızının bulunması için güvenlik kamerası kayıtlarını polise verdi. Gitmediği hastane kalmayan Abdullah Aktaş, kızının bir an önce bulunmasını istedi.

Abdullah Aktaş sağ olarak kurtulurken, eşi Ayşe Betül (30), kızı Zümra (4), kız kardeşi Özlem Aktaş (24) ve kuzeni İkra Süme (21) enkaz altında hayatını kaybetti. Üniversite öğrencisi İkra Süme’nin, yarıyıl tatilini değerlendirmek için Hatay’ın İskenderun ilçesinden kuzeni Özlem Aktaş’ın yanına geldiği öğrenildi. Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesindeki babası Üzeyir Aktaş’ın evinde kalan Abdullah Aktaş, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, emniyet ve hastanelerden adliyelere kadar gitmediği yer kalmadığını söyledi.
Abdullah Aktaş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi ile birlikte kızı Mukaddes Erva’nın yanına gittiğini ve odaya geçtiği sırada da evinin depremde tamamen çöktüğünü belirtti.

"ODAYA GEÇER GEÇMEZ EVİMİZ TAMAMEN ÇÖKTÜ"

Kızının arama kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkartıldığını belirten Aktaş, "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde 4:10’larda evim ilk depremde yıkıldı. Yıkıldığında ben yatak odasındaydım. Eşimle beraber kızım Mukaddes Erva’nın odasına geçtik. O odaya geçer geçmez evimiz tamamen çöktü. Çöktüğünde eşimi orada kaybettim. Mukaddes Erva ile sürekli iletişim halindeydik. Mukaddes Erva’nın herhangi bir yerinde yarası falan yoktu. Sadece ayağını oynatamadığını söyledi. Mukaddes Erva’nın saat 11 sularında arama kurtarma ekipleri tarafından çıkartıldığı, çıkarttıklarında komşularının akrabaları tarafından arabaya alınıp ve belli bir mesafede ambulansa verdiğini söylediler" dedi.

"GİTTİM BAKTIM TEK TEK KIZIM MUKADDES ERVA’YI BULAMADIM"

Saat 11 sularında kurtarılan kızına bir daha ulaşamadığını ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:
"Ben 2,5 civarında enkazdan çıktım. Kızım ise 11’de çıktı. Çıktığında oradaki komşular ’Biz kızı ambulansa verdik’ dediler. Ambulansa verildiğini duyunca ben emin ellere gitti ona bakarlar diye. Diğer odada bulunan kız kardeşim, kuzenim, 4 yaşında Zümra kızım vardı. Onlardan bir ses alabilir miyim diye enkazda seslenmeye çabaladım. Daha sonra Ankara’dan ailem ve akrabalarım geldi. Onlar geldiğinde saat 8 olmuştu. 8’de gelir gelmez ben akrabalarımdan bir kısmını hastaneye Mukaddes Erva’ya bakın diye gönderdim. Onlar gittiler bulamadılar. Saat gece 12’de ben gittim hastaneye. Orada doktorun biriyle görüştüm, ’Koridorda yatan hastalara bak’ dedi. Gittim baktım tek tek kızım Mukaddes Erva’yı bulamadım. Geri doktora yöneldim ’Hocam bu koridorda hastalar arasında yok kızım’ o da ’Neyi vardı kızının?’ dedi. Ben de ’Hocam enkazda beraberdim enkazda sadece ayağını kıpırdatamadığını söylemişti’ dedim."

"AMBULANSA VERMİŞLER"

Komşuları tarafından belediye önünde kızının ambulansa verildiğini anlatan Aktaş, "O da ’Ortopedik vakaları ben Kayseri’ye sevk ettiğim’ dedi. Bazı akrabaları da Kayseri’ye yönlendirdim. Baktılar bulamadılar. Ben günler geçtikçe aracıyla götüren komşulardan şüphelendim. Daha sonra bizim sosyal medyadan paylaşımlarla aracın içindeki başka bir komşunun akrabası bayan abla bize ulaştı. Çocuğu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi önünde ambulansa verdiğini söylediler. Ben hemen aradım belediyenin kameralarının çalışıp çalışmadığını. Onlar da baktılar, bize görüntüleri yakaladılar. Ambulansa vermişler. O komşulardan endişem yok oldu. Çünkü ambulansa verildiğini kendi gözümle gördüm. Ondan sonra ambulansın plakasını tespit etmişler" diye konuştu.

"BAŞKA KİMSEM KALMADI; EŞİMİ, KIZIMI, KIZ KARDEŞİMİ, KUZENİMİ KAYBETTİM"

Aktaş, "Kahramanmaraş Üniversitesi Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne giriş yaptığını söylediler. Polisler hastanenin kamera kayıtlarını almışlar. 4 gün oldu kamera kayıt incelemesi yapıyorlar herhangi bir sonuç elde edemediler. Tek tutar dalım o kaldı. Başka kimsem kalmadı; eşimi, kızımı, kız kardeşimi, kuzenimi kaybettim. Ama bu çocuk ondan daha ağır bastı. Tek isteğim benim çocuğumu bana ölü ya da sağ hasta ya da sakat bu çocuğumu bana bir an önce kavuştursun" şeklinde konuştu.

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