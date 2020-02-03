YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Depremde alt yapı sıkıntısı yaşanmadı

Depremde alt yapı sıkıntısı yaşanmadı

MALATYA HABERLERİ  | 03.02.2020 15:37 | Son Güncelleme

AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş’ı ziyaret ederek, 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrasında yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip, "Deprem anında bulanan suların deşarj edilmesi, arızaların yapılması, yıkılan yerlerin sularının kesilmesi gibi ciddi bir iş organizasyonu yaptık.

Depremde alt yapı sıkıntısı yaşanmadı

AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş’ı ziyaret ederek, 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrasında yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.
MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip, "Deprem anında bulanan suların deşarj edilmesi, arızaların yapılması, yıkılan yerlerin sularının kesilmesi gibi ciddi bir iş organizasyonu yaptık. Bundan sonraki süreçte de deprem bölgesinde yaşanan sorunlarla ilgili bize düşen görevleri yerine getireceğiz" dedi.
"MASKİ’nin özverili çalışmalarına şahit olduk"
AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "24 Ocak’ta Elâzığ ve Malatya’yı etkileyen 6.8 şiddetinde ciddi bir deprem yaşadık. Bu depremin etkileri başta Pütürge, Doğanyol, Kale, Battalgazi, Yeşilyurt olmak üzere bütün Malatya’da hissedildi. Bütün kamu kuruluşlarımız elinden geleni fazlasıyla yaptılar. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız ve saha ekipleri ilk günden itibaren olay mahallindelerdi. Enkaz kaldırma çalışmaları, bölgeye yemek hizmetlerinin verilmesi gibi çalışmaları takdire şayandır. Ama burada MASKİ’mize özel bir parantez açmak istiyoruz. Gittiğimiz her yerde su ve kanalizasyon hizmetlerinin kesintisiz devam ettiğini gördük. Deprem anında hatların işler tutulması, kesilen suların müdahale edilerek akar hale getirilmesi, yıkılacak ve ağır hasarlı binaların su bağlantıların kesilmesi konusunda MASKİ’nin özverili çalışmalar sergilediğine şahit olduk. Genel Müdürümüzün şahsında bütün MASKİ çalışanlarına teşekkür ediyorum. MASKİ’miz bir sınavı daha başarıyla verdi. İnşallah önümüzdeki günlerde kırsal mahallelerimiz olmak üzere Malatya merkezde daha güzel hizmetler yapacağına inanıyoruz. Bizlerde elimizden gelen desteği sağlayacağız. MASKİ’nin görevini en iyi şekilde yapması bütün Malatyalıları yakından ilgilendiriyor. Genel Müdürümüz ve ekibi de gece gündüz demeden bunun planlamasını yapıyor. Ben tekrardan teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Depremde alt yapı sıkıntısı yaşanmadı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

Kayserispor’un Brezilyalısı Pedro Henrique:

Kayserispor’un Brezilyalısı Pedro Henrique:

Kayserispor Boşnak golcüsü Mesanovic:

Kayserispor Boşnak golcüsü Mesanovic:

Modifiye tutkunu "Süslü"nün dolmuşunda renkli yolculuk

Modifiye tutkunu "Süslü"nün dolmuşunda renkli yolculuk

İkinci baharlarına 02.02.2020 tarihinde dünya evine girdiler

İkinci baharlarına 02.02.2020 tarihinde dünya evine girdiler

Malatya Namaz Vakitleri 3 Şubat Pazartesi

İmsak
06:00
Sabah
07:24
Öğle
12:45
İkindi
15:32
Akşam
17:57
Yatsı
19:15

Malatya Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Pazartesi

Aslı Eczanesi
Merkez
Nurettin Tay Eczanesi
Merkez
Özpolat Eczanesi
Merkez
Taşdemir Eczanesi
Merkez
Uğur Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Depremzedelerin yaraları sarılıyor

Depremzedelerin yaraları sarılıyor

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden ‘takımımızın yanındayız’ mesajı

Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden ‘takımımızın yanındayız’ mesajı

Silahlar ele geçirildi, 1 gözaltı

Silahlar ele geçirildi, 1 gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.