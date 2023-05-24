Depremde annesi ve abisini kaybeden öğrenciye doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Osmaniye’nin Rızaiye Mahallesi’nde bulunan evlerinin yıkılması sonucu, annesi Işıl Demir ve abisi Hasan Ali Demir’i kaybeden Güneysu İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi Feriha Azra Demir’e, Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, öğretmenleri ve sınıf arkadaşları doğum günü sürprizi yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, “Öyle ince düşünceli, öyle özverili öğretmenlerimiz var ki duygulanmamak elde değil. Emin olun alabileceği en güzel hediyeyi siz verdiniz hocam, iyi ki varsınız” diyerek duygularını ifade ederken, Feriha Azra’ya sınıf arkadaşları hediyeler takdim ettiler.

