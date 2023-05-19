YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Depremde bir bölümü çöken binayı gören bir daha bakıyor

Depremde bir bölümü çöken binayı gören bir daha bakıyor

19.05.2023 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da 6 Şubat depremlerinde bir bölümü çöken 14 katlı binayı görenler bir daha bakıyor.

6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya’da binlerce bina ya yıkıldı ya da hasar aldı. Tarihinde benzer bir yıkımın görülmediği kentte Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde halk arasında ‘Yeşil Evler’ olarak bilinen çok sayıda yüksek katlı yapılar da depremde hasar gördü. 14 kattan oluşan çok sayıda yapının yan yana bulunduğu bölgede boşaltılan evlerin tamamının yıkılması beklenirken, Bezirgan Sokak’ta bir bölümü çöken binayı görenler ise dönüp dönüp bir daha bakıyor. Yarısında kapı ve pencerelerin yerinden söküldüğü binanın ilerleyen günlerde kontrollü şekilde yıkılması beklenirken, binaya giriş çıkışlara izin verilmiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tadilat yaparken çatıdan düşen şahıs yaralandıTadilat yaparken çatıdan düşen şahıs yaralandı
Kırklareli'nde tırın çarptığı anneanne ve torunu hayatını kaybettiKırklareli'nde tırın çarptığı anneanne ve torunu hayatını kaybetti
Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği özel çocuklara umut olmaya devam ediyorKapadokya Engelli Yetenekler Derneği özel çocuklara umut olmaya devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 19 Mayıs Cuma

İmsak
03:25
Sabah
05:06
Öğle
12:28
İkindi
16:20
Akşam
19:41
Yatsı
21:14

Malatya Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Cuma

Atalan eczanesi
Battalgazi
Hizmet eczanesi
Battalgazi
Hekimhan eczanesi
Hekimhan
Göztepe eczanesi
Battalgazi
Büşra eczanesi
Yesilyurt
Yeni şifa eczanesi
Darende
İnan eczanesi
Arguvan
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.