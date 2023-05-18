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Depremde bu mahallede 4 bin 500 kişi hayatını kaybetti

18.05.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin simgesi haline gelen Ebrar Sitesi’nin olduğu Şazibey Mahallesi Muhtarı Cemal Kaya, “Mahallemizin yüzde 80’i yıkıldı, 4 bin 500 şehidimiz var” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde şehirde binlerce bina çöktü, yaklaşık 3’te birlik kısmı da ağır hasar aldı. Binlerce insanın hayatını kaybettiği şehirde depremin ev fazla yara aldığı mahalle ise merkez Onikişubat ilçesine bağlı Şazibey Mahallesi oldu. Depremle özdeşleşen Ebrar Sitesi’nde yaklaşık 21 blok yıkıldı. Binlerce insan enkaz altında kalarak hayatını kaybederken, binlercesi de yaralandı. Mahallede ise yaklaşık 4 bin 500 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Mahallenin son durumu hakkında açıklamada bulunan muhtar Cemal Kaya, “En büyük yıkım mahallemizde meydana geldi. 4 bin 500 civarında mahallemizde şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. Mahallemizde 62 bloktan oluşan bina vardı. Bunun 40 bloğu yıkıldı ve 22 blok ayakta kaldı. Böyle bir felaketle karşılaştık. Mahallemizin yüzde 80’i yıkılmış durumda. Özellikle depremle özdeşleşen Ebrar Sitesi çok can aldı. Ben kendim de Ebrar’da oturmaktaydım. Burası 31 blok ve 21 bloğu yıkıldı, 10 bloğu ayakta kaldı. 10 bloklardan birinde de ben oturuyordum. Çok şükür binamız yıkılmadı, biz sağ salim çıktık ama kendi mahallem, akrabalarım gitti. İnşallah devletimiz bir an önce mahallemiz ve şehrimizi bir an önce ayağa kaldırır” dedi.

Mahallede prefabrik çarşıların da hizmete başladığını ifade eden Kaya, “Mahallemizde depremlerden sonra konteyner çarşılarımız geldi. Çarşılarda kuralar çekildi ve esnaflarımız dükkanlarını teslim aldı. Temennimiz buralarda bir nebze de olsa esnafımızın bir an önce ayağa kalkmasıdır. 3-4 farklı bölgede çarşımız var ve aktif hale geçti. Zaten Köy Garajları dediğimiz yerdeki esnaflarımız kendi dükkanlarının önüne birer konteyner bıraktı, işlerine başladılar. Şu anda sıkıntımız yok ve olmadı. Devletimiz her zaman yanımızdaydı” diye konuştu.

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