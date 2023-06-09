YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Depremde büyük yıkıma uğrayan illerde yardımlar sürüyor

Depremde büyük yıkıma uğrayan illerde yardımlar sürüyor

09.06.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremlerin büyük yıkıma uğrattığı Türkiye ve Suriye’de yaklaşık 15 milyon insan doğrudan etkilendi. Dünya Doktorları, kırsalda ve erişilmesi güç bölgelerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetlerini sürdürürken konuya ilişkin açıklamada bulunan Dünya Doktorları Derneği Başkanı Hakan Bilgin, “Depremlerle büyük yıkıma uğrayan illerde ihtiyaçlar var” dedi.

İnsani yardım ve sağlık hizmetleri alanında zaman ve kaynakların kullanımı açısından olabildiğince verimli, hızlı, aktif ve etkili bir şekilde afet alanında bulunan Dünya Doktorları Derneği (DDD), şubat ayında meydana gelen 7.8, 7.6 ve 6.4 büyüklüğündeki üç yıkıcı depremin ardından Türkiye’nin güneyi ile Suriye’nin kuzeybatısında sürdürülebilir, etkin sağlık hizmetleri için çalışmalarına devam ediyor. konuya ilişkin konuşan Dünya Doktorları Derneği Başkanı Hakan Bilgin, depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Adana’da 50 bin 783 kişi hayatını kaybettiğini belirterek depremlerle büyük yıkıma uğrayan illerde ihtiyaçların olduğunu söyledi.

“13 BİN 464 DEPREMZEDEYE İNSANİ YARDIM HİZMETİ SAĞLAMIŞTIR”

Konuya ilişkin konuşan Dünya Doktorları Derneği Başkanı Hakan Bilgin, “Türkiye’de 300 binden fazla binanın yıkıldığı veya ağır hasar gördüğü biliniyor. Yaklaşık 15 milyon insan depremlerden etkilenirken, en az 5 milyon kişi ülke içinde yerinden edilmiş durumda. Yalnızca Türkiye’de 2 milyondan fazla insan, sağlık, hijyen ve içme suyu gibi temel hizmetlere sınırlı erişimi olan geçici barınma evlerinde kalıyor. Dünya Doktorları olarak, her türlü afette etkilenen insanlara yerel sağlık altyapısı sürdürülebilir olana kadar destek vermeye devam ediyoruz. İnsani yardım profesyonellerinden oluşan ekiplerimizle kriz anlarında tam donanımlı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Depremden sonraki ilk 8 saat içinde Hatay’da Antakya, Samandağ, Defne, Altınözü, Kırıkhan ve İskenderun ilçelerinde, Suriye’de ise Zeytindalı Bölgesinde yer alan Afrin ve İdlib’te ‘Mobil Hizmet Birimleri’ ve ‘Sağlık Merkezleri’ ile ‘Kadın ve Çocuklar için Güvenli Alanlar’ vasıtasıyla hizmet vermeye devam ediyoruz. ‘Level-3 Kategorisi Sahra Hastanesini’ Suriye’nin Cinderes bölgesinde, Almanya’dan getirmekte olduğumuz mobil sağlık otobüsümüz de Hatay ‘da Haziran 2023’te itibaren faaliyete geçecek. Bu süreçte Dünya Doktorları depremin ilk gününden itibaren Hatay’da 8 bin 402 kişiye birinci basamak sağlık, 5 bin 61 kişiye psikososyal destek ve 120 kişiye koruma desteği olmak üzere toplam 13 bin 464 depremzedeye insani yardım hizmeti sağlamıştır. Bunun yüzde 27’si kadın, yüzde 13’ü erkek ve yüzde 60’ı çocuklardan oluşmaktadır” dedi.

“OTİZMLİ ÇOCUKLAR VE EBEVEYNLERİNE PSİKOSOSYAL DESTEK SEANSLARI VERİLİYOR”

Bilgin, “İnsanların ihtiyaçlarına aktif olarak yanıt vermek üzere kadın ve çocuk dostu alanı ve mobil birimleri ile Hatay’da sağlık, psikolojik ve psikososyal destek, ilaç, koruma, temel hijyen ve içme suyu hizmetleri sağlamaya devam ediyoruz. Bugüne kadar, 9 bin 500 sağlık taraması, 10 bin 220 eczane hizmeti, 5 bin 622 psikososyal destek grup seansı ve 15 bin depremzedeye sağlık, psikososyal destek ve koruma ulaştırdık. Dünya Doktorları, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı iş birliği ile Hatay’daki kadın ve çocuk dostu güvenli alanında depremlerden etkilenen otizmli çocukları ağırlıyor. Çocuklara verilen psikososyal desteğin yanı sıra Dünya Doktorları psikologları, otizmli çocukların anneleri ile tanışma ve gevşeme egzersizleri yapıyor ve psikoeğitim veriyor. Özellikle otizmli çocuklar doğal afet gibi durumlardan normal gelişim gösteren çocuklara göre çok daha fazla etkilenebiliyor” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağcılar'da inşaat alanında toprak kayması sonucu bir bina boşaltıldıBağcılar'da inşaat alanında toprak kayması sonucu bir bina boşaltıldı
Tekirdağ’da 3 milyon ziyaretçinin beklendiği 57. Uluslararası Kiraz Festivali başladıTekirdağ’da 3 milyon ziyaretçinin beklendiği 57. Uluslararası Kiraz Festivali başladı
Kırklareli'nde ormanlık alanlara girişler 10 Haziran-30 Eylül tarihlerinde yasaklandıKırklareli'nde ormanlık alanlara girişler 10 Haziran-30 Eylül tarihlerinde yasaklandı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 9 Haziran Cuma

İmsak
03:26
Sabah
05:25
Öğle
13:08
İkindi
17:08
Akşam
20:42
Yatsı
22:31

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Cuma

Özdemir eczanesi
Arnavutkoy
Ömür eczanesi
Arnavutkoy
Halk eczanesi
Esenyurt
Kiraz eczanesi
Esenyurt
Gümüş eczanesi
Esenyurt
Arici eczanesi
Uskudar
Boğaziçi eczanesi
Gaziosmanpasa
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bebeğini aldırmak istemedi! Sevgilisi tarafından vahşice katledildi

Bebeğini aldırmak istemedi! Sevgilisi tarafından vahşice katledildi

Bir kez alın uzun yıllar kullanın! Samsonite çantada 600 TL indirim

Bir kez alın uzun yıllar kullanın! Samsonite çantada 600 TL indirim

Arabada öpüşen evli olmayan çiftin cezası ağır oldu: Alenen kırbaçlanma

Arabada öpüşen evli olmayan çiftin cezası ağır oldu: Alenen kırbaçlanma

Nedenini araştırıyorlar! Yollar çöktü, binlerce insan tahliye edildi

Nedenini araştırıyorlar! Yollar çöktü, binlerce insan tahliye edildi

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.