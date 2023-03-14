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  4. Depremde camları dahi kırılmadan yan yatan binanın yıkımı sürüyor

Depremde camları dahi kırılmadan yan yatan binanın yıkımı sürüyor

14.03.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tek parça halinde yan yatan binanın yıkımına devam ediliyor.

Depremlerin etkisiyle çok sayıda evin yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü Gölbaşı'nda enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Kaya Apartmanı ise yapıda hasar gözükmemesine rağmen temelden koparak arkasındaki binaların üstüne devrilmesiyle dikkati çekiyor.

Tek parça halinde yan yatan ve camları dahi kırılmayan yapının Tokat Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerince yıkım işlemleri devam ediyor.

Yıkım çalışmalarında evlerden kullanılamayacak durumda kanepe, koltuk, beyaz eşya ile bazı özel eşyalar çıktığı da görüldü.

Tokat İl Özel idaresi İşletme Müdürü Engin Çakmak, AA muhabirine, Gölbaşı'nda enkaz kaldırma çalışmalarına devam ettiklerini dile getirerek, "Fenomen binamızı makaslı ekskavatörle yıkmaya çalışıyoruz. Muhtemelen yarın tamamen yıkmış olacağız. Enkazını da kaldıracağız." dedi.

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