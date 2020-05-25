YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Depremde evi hasar gören vatandaşa devletin şefkatli eli uzatıldı

Depremde evi hasar gören vatandaşa devletin şefkatli eli uzatıldı

MARDİN HABERLERİ  | 25.05.2020 13:46 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020’de meydana gelen depremde Mardin’in Derik ilçesinde hasar gören evi onarımı kaymakamlık tarafından yapılmaya başlandı.Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü saat 20.55’te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin sarsıntının hissedildiği Mardin’in Derik ilçesinde tek katlı evin duvarlarında çatlakların meydana geldiği Durmaz ailesinin evi için kaymakamlık kolları sıvadı.

Depremde evi hasar gören vatandaşa devletin şefkatli eli uzatıldı

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020’de meydana gelen depremde Mardin’in Derik ilçesinde hasar gören evi onarımı kaymakamlık tarafından yapılmaya başlandı.
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü saat 20.55’te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin sarsıntının hissedildiği Mardin’in Derik ilçesinde tek katlı evin duvarlarında çatlakların meydana geldiği Durmaz ailesinin evi için kaymakamlık kolları sıvadı. Yaptığı çalışmalar ve sosyal yardımlara her zaman hassasiyet gösteren Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas’ın evde yapılması gereken bakım ve onarımın hemen başlanması talimatı doğrultusunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfına bağlı teknik ekip evde hasar tespit çalışması yaptı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf ekiplerinden müjdeli haberi alan 3 çocuk babası Seydoş Durmaz, “Evimiz meydana gelen depremin oluşturduğu sarsıntı nedeniyle hasar gördü. 2 yıldır işsiz olduğum için evi onaramıyordum. Çocuklarım ve eşim oluşan çatlak nedeniyle korkuyordu. Allah razı olsun kaymakamımız yardım talebimizi duydu ve devletin şefkatli elini bize uzattı. Kaymakama desteği için teşekkür ediyorum” dedi.

Depremde evi hasar gören vatandaşa devletin şefkatli eli uzatıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 2 dolara satın aldı... Gerçek değerine inanamadı 2 dolara satın aldı... Gerçek değerine inanamadı
Kabusları olmuştu! YakalandıKabusları olmuştu! Yakalandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

Bayramda onları unutmadılar

Bayramda onları unutmadılar

Müdür Sünnetçioğlu’ndan bayram ziyaretleri

Müdür Sünnetçioğlu’ndan bayram ziyaretleri

Mardin Namaz Vakitleri 25 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:14
Sabah
04:54
Öğle
12:19
İkindi
16:10
Akşam
19:34
Yatsı
21:07

Mardin Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Pazartesi

Sidar Eczanesi
Artuklu
Çınarbaş Eczanesi
Yesilli
Yavuz Eczanesi
Savur
Cindioğlu Eczanesi
Nusaybin
Ak Eczanesi
Midyat
Özkan Eczanesi
Mazidagi
Günsel Eczanesi
Kiziltepe
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Vali Yaman’dan Bayram öncesi önemli açıklamalar

Vali Yaman’dan Bayram öncesi önemli açıklamalar

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Balık Pulu Hastalığına Yakalanan İkizler Yardım Bekliyor

Balık Pulu Hastalığına Yakalanan İkizler Yardım Bekliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.