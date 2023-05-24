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Depremde evi yıkılan kadın, konteyner çamaşırhanede afetzedelere hizmet veriyor

24.05.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki evi yıkılan 49 yaşındaki Münevver Dayan, konteyner kentte kurulan çamaşırhanede çalışarak afetzedelere hizmet sunuyor.

Üç çocuk annesi Dayan'ın Taştepe Mahallesi'ndeki müstakil evi, 6 Şubat'taki ilk depremde ağır hasar gördü, ikinci depremde yıkıldı.

Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'nde ailesiyle kalan Dayan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca kurulan ve yaklaşık iki bin depremzedenin yerleştirildiği Malet Geçici Konaklama Merkezi'ndeki konteyner çamaşırhanede İŞKUR'un Toplum Yararına Programı kapsamında işe alındı.

Burada çalışarak bir yandan aile ekonomisine katkıda bulunan, diğer yandan da depremzedelere hizmet eden Münevver Dayan, AA muhabirine, deprem nedeniyle ülke olarak büyük acı yaşadıklarını söyledi.

Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremde evlerinin yıkıldığını belirten Dayan, "Deprem anı çok korkutucuydu. Beyaz eşyalarımız, televizyonumuz enkaz altında kaldı. Zor bir süreç yaşadık. Konteyner kentte yerleştirildik. Tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor." dedi.

Yaşadığı sıkıntıları çamaşırhanede çalışarak unutmak istediğini ifade eden Dayan, şunları kaydetti:

"Eşimin işi yoktu. Önceden kentteki pazarda hamallık yapıyordu. Depremde pazar yeri de yıkıldı. Şu an çamaşırhanede çalışıyorum. Afetzedelerin kirlenen kıyafetlerini burada temizliyoruz. 10 kilogram yıkama kapasiteli çamaşır ve kurutma makineleriyle gün boyunca ücretsiz hizmet veriyoruz. Depremzedelere yardımcı olmaya çalışıyorum. Keşke elimden gelenin daha fazlasını yapabilsem. Birbirimize destek olmaya çalışıyoruz. Tüm ihtiyaçlarımız ücretsiz karşılanıyor. Oturacağıma çalışmak istedim. Aile bütçesine katkı sunmak istiyorum. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Destek veren herkese teşekkür ederim."

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