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Depremde görev alan arama kurtarma ekibinden Vali Şentürk’e ziyaret

BİLECİK HABERLERİ  | 06.02.2020 11:24 | Son Güncelleme

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Elazığ depremi sonrası olay yerine giderek arama kurtarma faaliyetlerinde görev alan İHH arama kurtarma ekibini makamında kabul etti.Vali Bilal Şentürk, Bilecik İHH Arama Kurtarma Başkanı Mustafa Söğütlü ile deprem sonrası bölgede görev alan ekibi kabulünde, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.Başkan Söğütlü de Elazığ depremi sonrası öğrenci, memur ve esnaftan oluşan 9 gönüllü personelle intikal ettiklerini anlatarak, afet bölgesinde Sürsüre mahallesindeki Dilek apartmanının enkazında arama kurtarma ve çadır kurma faaliyetlerinde görev aldıklarını bildirdi.Vali Şentürk, ekip adına Söğütlü’ye teşekkür belgesi verdi.

Depremde görev alan arama kurtarma ekibinden Vali Şentürk’e ziyaret

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Elazığ depremi sonrası olay yerine giderek arama kurtarma faaliyetlerinde görev alan İHH arama kurtarma ekibini makamında kabul etti.
Vali Bilal Şentürk, Bilecik İHH Arama Kurtarma Başkanı Mustafa Söğütlü ile deprem sonrası bölgede görev alan ekibi kabulünde, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Başkan Söğütlü de Elazığ depremi sonrası öğrenci, memur ve esnaftan oluşan 9 gönüllü personelle intikal ettiklerini anlatarak, afet bölgesinde Sürsüre mahallesindeki Dilek apartmanının enkazında arama kurtarma ve çadır kurma faaliyetlerinde görev aldıklarını bildirdi.
Vali Şentürk, ekip adına Söğütlü’ye teşekkür belgesi verdi.

Depremde görev alan arama kurtarma ekibinden Vali Şentürk’e ziyaret

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Bozuyuk
Sağlık Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Kardeşler Eczanesi
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