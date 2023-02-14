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Depremde hasar gören caminin minaresi kontrollü şekilde yıkıldı

14.02.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da meydana gelen depremde hasar gören Hacı Şevki Özgür Camii’nin minaresi iş makinasıyla kontrollü şekilde yıkıldı.

Depremde hasar gören caminin minaresi kontrollü şekilde yıkıldı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat günü meydana gelen depremlerde Adana’da 416 kişi hayatını kaybetti. 12 bina yıkılırken çok sayıda bina da hasar gördü. Depremde bir çok cami ve minaresi yıkıldı. Bazı cami minareleri de hasarlı olduğu için iş makinalarıyla yıkımları yapıldı. Bu camilerden biri de depremde en çok hasarın meydana geldiği Huzurevleri Mahallesi’ndeki Hacı Şevki Özgür Camii oldu. Caminin minaresi zarar gördüğü için iş makinesi tarafından kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkımdan sonra ekipler enkaz kaldırma çalışması başlattı.

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