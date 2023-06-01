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Depremde hayatını kaybeden 14 üniversitelinin adına fidan dikildi

01.06.2023 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybeden Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin (NEVÜ) 14 öğrencisinin adı hatıra ormanında yaşatılacak.

NEVÜ yerleşkesinde Mezuniyet Hatıra Ormanı olarak belirlenen alanda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Oktay Kanca tarafından depremde yaşamını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, programda yaptığı konuşmada, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybeden 14 öğrencinin isimlerinin, kendileri adına dikilen fidanlarla yerleşkede yaşayacağını söyledi.

Her eğitim yılı sonunda üniversite bünyesinde farklı alanlara Mezuniyet Ormanı uygulaması kapsamında fidan dikildiğini, bu yıl da depremde yaşamını yitiren öğrencilerin anısına programın sürdürüldüğünü anlatan Aktekin, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Depremde yaşamını yitiren öğrencilerden Behiye Doğancı'nın babası Orhan Doğancı, etkinliğin kendisini duygulandırdığını belirterek, "Kızımın adı burada yaşayacak. Arkadaşları beni bir gün bile yalnız bırakmadı. Behiye'ye mezuniyet törenine geleceğime söz vermiştim ama Allah onu bizden fazla sevdi." diye konuştu.

Daha sonra Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Mehmet Savran, davetliler, öğrenciler ile depremde yaşamını yitiren öğrencilerin yakınlarının katılımıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

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